دلال العياف

تواصل الممثلة الشابة السعودية إلهام علي تصوير مشاهدها المتبقية من المسلسل الاجتماعي «أماني العمر» الذي كتبه محمد الكندري ويخرجه حسين الحليبي ويشارك فيه نخبة من الممثلات ومن انتاج المجموعة الفنية والذي سيعرض خارج السباق الرمضاني المقبل.

وعن دورها تقول إلهام «دوري في هذا العمل مفاجأة ولم يتم تجسيده في الدراما الخليجية وكانت هناك جلسات عمل مع المخرج والكاتب على تطوير هذه الشخصية التي سأجسدها في المسلسل والتي ستكون لافتة للنظر بشكل كبير عند عرض المسلسل واتمنى ان تنال هذه الشخصية اعجاب المشاهدين.

و«أماني العمر» من بطولة أميرة محمد، هنادي الكندري، صابرين البورشيد، وزينب غازي.

من جهة أخرى، قالت إلهام إنها تنتظر عرض مسلسل «العاصوف» الذي تشارك فيه مع النجم السعودي ناصر القصبي ومجموعة من الفنانين السعوديين، كما تنتظر أيضا عرض مسلسلها «حب بلا حدود» حيث تشارك مع مجموعة كبيرة من نجوم السعودية وبعض الدول العربية.

يذكر ان الفنانة السعودية إلهام علي ظهرت في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ممنوع الوقوف» الذي اخرجه علي العلي وتم تصويره في مملكة البحرين، وكان من بطولة ابراهيم الحساوي وخالد امين وحمد العماني واخرون.