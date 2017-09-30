أحمد الفضلي

يستعد الفنان القدير محمد المسباح للعودة إلى الساحة الفنية من خلال عملين يتم التحضير لهما حاليا ويجمعانه بأسماء كبيرة على مستوى الألحان أو الكلمات، حيث سيكون العملان بمنزلة مفاجأة لجمهور المسباح المتشوق إلى سماع صوته بعد غياب لفترة ليست بالطويلة.

من جانبه، أعرب المسباح عن سعادته بالعودة من جديد الى الغناء والتواصل مع جمهوره، وذلك من خلال عملين لم يحدد اسميهما حتى هذه اللحظة، حيث هناك عدة أسماء اختيرت سيتم اختيار اسمين من بينها، موضحا ان كلاهما سيحمل الطابع العاطفي.

وأضاف المسباح خلال حديثه لـ «الأنباء» أن أحد العملين سيجمعه بالشاعر الكبير بدر بورسلي وبالملحن القدير يوسف المهنا من أبرز الأسماء في الساحة الغنائية الكويتية والخليجية والعمل معهما يعد متعة كبيرة ويشكل تفاؤلا كبيرا لأي فنان بنجاح ما سيقدمه للجمهور.

وفيما يتعلق بالعمل الآخر وتوقيت بث العملين، أفاد المسباح بأنه سيقوم بتسجيل العملين بتكليف من وزارة الإعلام ممثلة بإذاعة الكويت التي تقوم حاليا بتسجيل أغان لعدد كبير من نجوم الأغنية الكويتية وبثها إذاعيا قبل توزيعها في خطوة يشكر عليها المسؤولون في اذاعة الكويت، موضحا أن موعد البث سيكون فور الانتهاء من تسجيل الأغاني، ومرجحا ان يتم التسجيل في الأيام القادمة بعد الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالتسجيل الذي سيتم في أحد الاستديوهات الخاصة في الكويت.