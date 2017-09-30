تحت رعاية أكادمية فولنتيرز للتأسيس والتأهيل التطوعي، قام فريق زووم الإعلامي التطوعي بقيادة المخرج جابر الرياحي والمخرجان المساعدان زمزم العلي وزهراء البغلي بتصوير فيلم توعوي يهدف الى إبراز أهمية دور ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع.

الفيلم سيعرض ضمن فعاليات حفل التخرج التي ستنظمها أكاديمية فولنتيرز، وذلك بتاريخ 14 اكتوبر المقبل في فندق الجميرا، وهو يدعو للتعايش معه مع ذوي الاعاقة لتشجيعهم والشد على أيديهم للانخراط في سوق العمل إلى جانب نظرائهم الأصحاء والتأكيد على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع يهدف إلى إظهار طاقات هذه الفئة، وجعلها فئة منتجة في المجتمع تسهم في عملية التنمية البشرية في الكويت.

يذكر ان فريق عمل الفيلم يتكون من بإدارة الإنتاج سلطان الشريعان (ادارة انتاج)، وليد الهذال، انوار الشراح، يوسف الشريدة (التنسيق مع العلاقات العامة) بالاضافة الى الطاقم الفني جابر الرياحي وزمزم العلي وزهراء البغلي.