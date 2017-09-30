نجح مسرح الصواري في رهانه عندما نجح في تقديم جيل جديد من الشباب للحركة المسرحية البحرينية، محققا نجاحا باهرا في عرض «كولاج» الذي قدمه على مسرح الصالة الثقافية وذلك ختاما لسلسلة ورشة الصواري للتدريب المسرحي المتكامل.

حيث تضمن حفل الختام عرضا مسرحيا أشرف على إخراجه المخرج جمعان الرويعي والذي كان مزيجا من النصوص المسرحية، ونجح من خلاله في إبراز طاقات المشاركين حيث احتوى على التعبير الحركي، الأداء الحسي والحركي، الكوميديا، التراجيديا، وفن الارتجال، متناولا العديد من القضايا، منها مفاهيم الاغتراب، ثنائية التعددية والصراع، هموم المجتمع أسير انتظار الخلاص، وغيرها.

إلى ذلك، شهد حفل الختام الذي قدمته الإعلامية البحرينية إيمان علاوي، كلمة رئيس اللجنة الثقافية حسين أحمد العريبي نيابة عن مجلس الإدارة وقال: اليوم نجتمع لنقدم طاقات شبابية جديدة يصعد بعضها على خشبة المسرح لأول مرة ليفصح عن إبداعه وليفجر طاقته الإبداعية، وهو الأمر غير المستغرب على مسرح الصواري الذي لا طالما ارتبطت هويته بالشباب منذ تأسيسه، وهذا الأمر تجسد عبر العديد من المبادرات المميزة، والتي منها مهرجان الصواري للشباب المسرحي الذي انطلق في النصف الأول من التسعينيات، ثم تبعه بعد فترة وجيزة مهرجان الصواري للافلام.

كما شهد الحفل تكريم نائب رئيس مجلس إدارة مسرح الصواري الفنان محمد الصفار للمشاركين والمدربين في سلسلة ورش مسرح الصواري للتدريب المسرحي المتكامل.

يشار إلى أن المدربين المشاركين في ورشة الصواري للتدريب المسرحي هم: الكاتب عباس الحايك من المملكة العربية السعودية، الفنان خالد الرويعي، الفنان محمد الصفار، الفنان عبدالله السعداوي، الفنان ياسر سيف، الفنان عيسى الصنديد، الكاتبة والناقدة زهراء المنصور، والفنان جمعان الرويعي.