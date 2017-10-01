‏ ‏ خلود ابو المجد

تواصل الفنانة السعودية مروة محمد تصوير مشاهدها في المسلسل الاجتماعي «ورق مسموم» الذي يصور حاليا في مدينة الدمام ويشارك فيه نخبة مميزة من نجوم الخليج ويقع في 15 حلقة يسلط الضوء فيها على بعض القضايا الاجتماعية التي تعاني منها الاسر الخليجية والعربية مع ابنائهم في ظل التكنولوجيا التي نعيشها حاليا.

ونفت مروة مشاركتها في الجزء الثاني لمسلسل «غرابيب سود» وذلك بعد اصابتها باكتئاب نفسي لقساوة المشاهد التي صورتها في هذا المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي على شاشة الـ MBC، وعن رأيها في هذا المسلسل قالت في لقاء تلفزيوني على موقع «امارات نيوز»: مسلسل «غرابيب سود» يتحدث عن الإرهاب والجرائم، ولا يوجد به ‏شيء خاطئ، بل أرى أنه من الأعمال العربية المهمة التي كان ‏لابد أن تعرض منذ أربع سنوات منذ بداية ظهور داعش، للكشف ‏عن الأشياء والجرائم الخاطئة التي يقومون بها، وما يزرعونه من ‏أفكار في أدمغة الشباب، ولكشف الحقائق المستورة.‏

وعن توقف المسلسل ذكرت ان المسلسل تم عرضه بالكامل، لكن الحلقات بعد المونتاج ‏وجدناها 20 حلقة فقط، والنهاية مفتوحة فنحن هربنا من التنظيم في آخر مشهد وحدث انفجار نتيجة الضغط على لغم، وتركنا النهاية ‏مفتوحة لكي يقرر المشاهد، نافية تعرضها لاي تهديد من وراء هذا المسلسل.