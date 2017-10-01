أحمد الفضلي

عاد بلبل الخليج الفنان نبيل شعيل مساء امس الاول «الجمعة» الى البلاد قادما من العاصمة المصرية القاهرة التي شهدت اقامته لعدة ايام قبل مغادرتها حيث استغل بوشعيل وجوده في القاهرة للسياحة لتنفيذ عدد من مشاريعه الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وقبل مغادرته التقى بوشعيل الملحن والفنان مشعل العروج وقاما بزيارة احد الاستديوهات الشهيرة في العاصمة المصرية، وذلك للاطلاع على عدد من الألحان التي سبق ان عرضت على بوشعيل، حيث استمع لعدد منها بعد عمل التوزيع الموسيقي لها وذلك بحضور العروج الذي من المنتظر ان يجمعه تعاون فني مع بوشعيل في الايام القادمة، ووجودهما في العاصمة المصرية لم يكن صدفة حيث كان لقاء متفقا عليه قبل أيام من مغادرة بوشعيل الكويت قاصدا مصر.

ومن المقرر ان يواصل بوشعيل وبعد عودته للبلاد اجتماعاته مع عدد من الشعراء والملحنين الكويتيين والخليجيين والعرب وذلك للتنسيق لأعمال فنية يجهز لها، حيث من المنتظر ان يجهز ألبوماً كاملاً او «مني» ألبوم بحسب ما يراه، خصوصا ان هناك اغاني جاهزة وبانتظار التنفيذ من قبل بوشعيل وأخرى لا تزال في انتظار بعد التعديلات بحسب طلبه، واغلبها اغان تميل للايقاع السريع وأخرى ذات طابع رومانسي، حيث حرص بوشعيل على اتباع النهج الذي غالبا ما يتبعه في ألبوماته الاخيرة وهو الحفاظ على عامل التنويع من حيث اختيارات ألحان وكلمات الاغاني بقصد ارضاء جمهوره.

الجدير بالذكر ان آخر اعمال الفنان القدير نبيل شعيل ألبوم حمل عنوان «منطقي» حقق نجاحا كبيرا عند إطلاقه في الاسواق مؤخرا، وضم العديد من الاغاني المتنوعة، كانت اشهرها وأكثرها نجاحا اغنية «منطقي» التي كانت عنوان الالبوم.