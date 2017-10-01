يصور المذيع فيصل العجمي حاليا فقرة «في الصميم» والتي سيطل من خلالها على مشاهدي الدورة الثانية للبرنامج النايت شو «ع السيف» والذي من المقرر انطلاقته في الثاني من اكتوبر عبر قناة atv الفضائية بمشاركة عدد كبير من المذيعين والمذيعات وفريق اعداد وكذلك انضمام المخرج المميز د.علي حسن.

من جانبه، اكد العجمي انه سعيد بوجوده ضمن طاقم مذيعي قناة atv للمشاركة في تقديم الدورة الثانية لبرنامج «ع السيف» الذي حقق نجاحا كبيرا في دورته الاولى، موضحا انه سيقوم بتسجيل فقرة «في الصميم» والتي لن تختلف بشكل كبير عن الفقرة التي قدمها في النسخة الاولى للبرنامج والتي حملت عنوان «عشانا» حيث ستكون الفقرة حوارية ذات طابع جريء مع ضيوفها حيث لن نتردد في طرح اي سؤال للكشف عن كل الجوانب الإيجابية او السلبية للضيوف.

وفيما يتعلق باختلاف هذه الفقرة عن فقرة «عشانا» التي قدمها في النسخة الماضية للبرنامج وحقق من خلالها انتشارا كبيرا بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد العجمي خلال حديثه لـ«الأنباء» بأن الفقرة ستتضمن حوارات مع ضيوف من خارج الوسط الفني خلاف النسخة الماضية والتي اقتصرت ضيوفها على الفنانين او العاملين بالمجال الفني، موضحا انه وفريق اعداد البرنامج رصدوا اسماء العديد من الضيوف من إعلاميين وفنانين وأشخاص معنيين بالشأن الاجتماعي والسياسي وكذلك من مشاهير مواقع التواصل، مضيفا ان الفقرة لن تختلف بمضمونها أو أسئلتها عن النسخة الماضية حيث سنكشف كل ما هو خاف عن ضيوفنا ونضعه امام الجمهور.

وفيما يتعلق بمشاركته في تقديم برنامج «ع السيف» خلاف تقديم هذه الفقرة أفاد العجمي بأنه سيشارك ايضا في تقديم البرنامج الرئيسي والذي يبث بشكل مباشر بمشاركة زملائه المذيعة د.نورة عبدالله ود.طالب الشريف والمذيعة علياء جوهر وغنيمة دشتي خلاف المذيعين الآخرين ممن سيتولون مهمة تقديم فقرات مسجلة او فقرات تبث بشكل مباشر، مشيرا الى ان البرنامج يتضمن 18 مذيعا ومذيعة ويضم فريق اعداد مميزا، متمنيا ان تتوج جهوده وزملائه بالنجاح في النسخة الجديدة للبرنامج.