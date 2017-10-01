أحمد الفضلي

يواصل المذيع اسامة فودة تقديم احدث برامجه الإذاعية والمتمثل بالبرنامج الإذاعي «اسامة شو» الذي يبث بشكل يومي عبر إذاعة «نبض الكويت» ضمن دورة برامجية تقدمها المحطة لمستمعيها منذ شهر سبتمبر الماضي.

من جانبه، أعرب فودة عن بالغ سعادته بخوض تجربة إذاعية جديدة من خلال تقديمه لبرنامج «اسامة شو»، موضحا ان التجربة تشكل تجربة جديدة بالنسبة له حيث يعد البرنامج من البرامج الحوارية المنوعة ويأتي بعد سلسلة برامج مسابقات قمت بتقديمها طوال السنوات الماضية ومن خلال البرامج سنقوم باستضافة عدد كبير من نجوم الساحة الفنية ونحاورهم في أمور قد تكون خافية عن جمهورهم لكن ليس بالطريقة الحوارية الاعتيادية بل على طريقتنا.

واضاف انه التمس وجود ردود افعال ايجابية جيدة على البرنامج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من الاشخاص المقربين منه وان الفترة القادمة ستشهد ازدياد اعداد المتابعين خصوصا ان هناك عددا كبيرا من الفنانين سيحلون ضيوفا على البرنامج.

وفيما يتعلق بإمكانية إضافة فقرة للمسابقات في البرنامج، ذكر فودة خلال حديثه لـ«الأنباء» انه وفريق العمل من إعداد وإخراج يفكرون حاليا وبشكل جدي في إضافة فقرة للمسابقات في البرنامج وكذلك هناك عدة مشاريع لإضافة فقرات أخرى للبرنامج لكسب وإعجاب وود المستمع الذي من حقه ان يستمع لكل ما هو جديد ومتطور في البرامج الإذاعية خصوصا ان الساحة الإذاعية في الكويت تشهد حاليا تنافسا كبيرا في المحطات الإذاعية وهذا أمر إيجابي وسيكون في مصلحة المستمع بلا شك.

وفيما يتعلق بطاقم عمل البرنامج وتوقيت بثه، ذكر فودة ان البرنامج تشاركني في تقديمه زميلتي الرائعة انوار العتيبي ويضم غدير مياح وحنان كفريق اعداد وحاليا يبث بشكل يومي عبر إذاعة نبض الكويت على امتداد ساعتين من الساعة ٥م الى الساعة 7م.