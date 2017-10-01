البرجس ربان «الليلة».. والدويخ وأميرة وصباح وبيبي عمود الأساس وإيمان حضورها.. «نجم»

بشار جاسم

بمرور الليلة الـ 55 انتهى برنامج «الليلة» في موسمه ودورته الحالية ليعود في شهر نوفمبر المقبل كل سبت بعد التميز الذي حققه طوال 55 حلقة.

«الليلة» الأخيرة كانت ولا أروع كأنها ليلة من ألف ليلة وليلة، وذلك باستضافة الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر الذي من النادر أن يظهر في لقاءات تلفزيونية، لكن نجاح البرنامج وطريقة إعداده المميزة دفعا «بوخالد» إلى قبول الدعوة والظهور في هذا البرنامج الذي يتابعه القاصي والداني، والذي أعاد البريق إلى شاشة تلفزيون الكويت من خلال قوة وعمود الأساس وهو الإعداد الضخم لأميرة نجم وصالح الدويخ وأحمد صباح وبيبي الخضري، بالإضافة إلى التقديم المميز جدا من الأنيقة إيمان نجم الذي أثرى البرنامج كثيرا، ولا ننسى ربان هذا البرنامج المخرج الرائع بلمساته طلال البرجس. ليال كثيرة ومميزة تمت من خلالها استضافة العديد من النجوم بكل المجالات وأيضا حلقات خاصة ومميزة عن الراحلين عبدالحسين عبدالرضا وحسين جاسم لاقت استحسان الجميع في الداخل والخارج.

نجوم الليلة

البرنامج استضاف العديد من النجوم هذا الموسم منهم سعد الفرج، محمد جابر، إبراهيم الصلال، شادي الخليج، عبدالكريم عبدالقادر، عبادي الجوهر، عبدالرب ادريس، أنور عبدالله، عبداللطيف البناي، ساهر، عبدالله علوش، واللاعبان جاسم يعقوب وفيصل الدخيل، لمياء طارق، بثينة الرئيسي، رويدة المحروقي، عصام كمال، مشاعل، إلهام الفضالة، فيصل العميري وآخرون.

وبعد النجاح الذي حققته أسرة برنامج «الليلة» أثنى وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم الذي دعاهم إلى مكتبه بحضور الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون مجيد الجزاف على جهودهم وتميزهم بالنجاح الكبير والجهد الذي بذلوه طوال فترة بث البرنامج.

ومن باب «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» وجه فريق البرنامج شكرا خاصا إلى حديقة الشهيد التي احتضنت استديو البث للبرنامج الذي كان في «متحف المواطن» بالحديقة وواصلوا شكرهم للديوان الأميري الذي ساهم بشكل عام في تسهيل العقبات، وخص بالشكر الوكيل المساعد بالديوان الأميري عبدالعزيز اسحاق ومديرة إدارة المراكز الثقافية سحر العقاب.