الجونة ـ خلود أبوالمجد

في حفل اتسم بالرقي والأناقة، وحضره مجموعة كبيرة من فناني مصر والعالم على رأسهم الفنان العالمي فوريست ويتيكر والمخرج أوليفر ستون والفنانة فينيسا ويليام ويسرا ومحمود حميدة وشيرين رضا وباسم السمرة وهشام سليم ومادلين طبر، وعدد من الشباب منهم درة واحمد الفيشاوي وجميلة عوض وانجي المقدم وميس حمدان وقيس شيخ نجيب، ورزان مغربي وغيرهم الكثير، اختتمت أمس الأول فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي.

وكانت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة قد أعلنت عن جوائز مسابقتها وهي: حصول فيلم «أم مخيفة» على جائزة نجمة الجونة الذهبية (وتتضمن أيضا شهادة و50 ألف دولار أميركي)، وحصول فيلم «القضية 23» على جائزة نجمة الجونة الفضية (وتتضمن أيضا شهادة و25 ألف دولار)، وحصول فيلم «ارثميا» على جائزة الجونة البرونزية (وتتضمن أيضا شهادة و15 ألف دولار)، وجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي روائي طويل ذهبت إلى الفيلم المصري «فوتوكوبي» (وتتضمن أيضا شهادة و20 ألف دولار). وجائزة أفضل ممثل ذهبت إلى بطل فيلم زاما دانيال جيمينز كاتشو، وجائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى بطلة فيلم «وليلى» نادية كوندا.

وأعلنت لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة جوائز مسابقتها وهي: حصول فيلم «لست عبدا لك» على جائزة نجمة الجونة الذهبية (وتتضمن أيضا شهادة و30 ألف دولار)، كما حصل فيلم «بارود ومجد» على جائزة نجمة الجونة الفضية (وتتضمن أيضا شهادة و15 ألف دولار)، وفيلم «السيدة فانج» حصل على جائزة نجمة الجونة البرونزية (وتتضمن أيضا شهادة و7500 دولار)، كما حصل الفيلم المصري «لدي صورة» على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (وتتضمن أيضا شهادة و10 آلاف دولار). أيضا منحت شركة منتور أربيا جائزتها لفيلم «سفرة» (وقيمة الجائزة 10 آلاف دولار).

وأعلنت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة جوائز مسابقتها وهي: حصول فيلم «عنب الذنب» على جائزة نجمة الجونة الذهبية (وتتضمن أيضا شهادة و15 ألف دولار)، أما جائزة نجمة الجونة الفضية فقد ذهبت إلى فيلم «لالاي بالالاي» (وتتضمن أيضا شهادة و7500 دولار) وحصل فيلم «ماما بوبو» على جائزة نجمة الجونة البرونزية (وتتضمن أيضا شهادة و4000 دولار)، بينما حصل فيلم «القفشة» على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير عربي (وتتضمن أيضا شهادة و5000 دولار)، وحصل فيلم «مصور بغداد» على جائزة فيلم فاكتوري (وقيمتها 5000 دولار).

وكانت جائزة سينما من أجل الإنسانية والتي يمنحها الجمهور من نصيب فيلم سفرة أيضا (تتضمن الجائزة نجمة الجونة وشهادة و2000 دولار).