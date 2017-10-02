يقع في 30 حلقة متصلة منفصلة تعرض في رمضان المقبل

خلود أبوالمجد

ينتهي المخرج أشرف عبدالهادي قريبا من تصوير آخر حلقات الجزء الأول من مسلسل «الوتر» الذي يعتبر تجربة درامية جديدة ومختلفة، حيث يناقش العديد من المشاكل الاجتماعية والأسرية في 30 حلقة منفصلة متصلة تعرض في رمضان المقبل، كل حلقة تتحدث عن احدى القضايا الاجتماعية، الثأر، الإرهاب، تجارة الأعضاء، الفساد، مشاكل مواقع التواصل والتكنولوجيا، العمل من تأليف حسين مصطفى محرم ومن إخراج اشرف عبدالهادي وبطولة ريم البارودي، دينا فؤاد، كمال ابو ريا، نهال عنبر، نورهان، احمد عبدالله محمود، حسن يوسف، طلعت زكريا، بهاء ثروت، سناء شافع، محمد لطفي، محسن محيي الدين، محمد نجاتي، والإعلامي معتز الدمرداش والذي يظهر في آخر كل حلقة ويستضيف عددا من المتخصصين للحديث عن المشكلة أو الظاهرة التي تناولتها الحلقة ويطرح الحل ودور الناس والدولة في محاربة هذه الظاهرة، والعمل هنا يمزج بين الدراما والبرامج لكن بشكل مبتكر وجيد بهدف عرض المشكلة وتقديم الحلول، والمسلسل من المفترض ان يعرض على احدى القنوات الفضائية في ديسمبر المقبل.

تشارك الفنانة ريم البارودي في العمل من خلال حلقتين بعنوان «حتى يجمعهم الموت» بمشاركة محمد نجاتي ونورهان واحمد صيام، الذي تعلمت من اجلهم الملاكمة والكيك بوكسينج، حيث تدور أحداث القصة حول الخلافات الزوجية من خلال فتاة من طبقة أرستقراطية تتزوج من شاب يعاملها بشكل سيئ ويضربها، مما يسبب لها حالة نفسية سيئة وتضطر لتعلم الملاكمة للدفاع عن نفسها وفي نهاية الحلقة يقتل كل منهما الآخر أثناء الشجار.

وأبدت ريم سعادتها بالمشاركة في العمل من خلال شخصية جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل، بالإضافة لتميز النص الذي يقدم في كل قصة مشكلة أو أزمة وتأثيرها على المجتمع.

وأضافت أيضا: الحلقات المنفصلة تجذب الجمهور لأن إيقاعها سريع وتخلو من المط والتطويل، بالإضافة لتنوع الموضوعات والقصص التي نقدمها للجمهور.

بينما يجسد الفنان طلعت زكريا دور سائق تاكسي يقوم بخطف الضحايا وتسليمهم لدكتور كبير وشهير لكنه عضو في عصابة سرقة وتجارة الأعضاء البشرية، حيث يقوم السائق بخطف رويدا الصحفية ومنها تكتشف العصابة وعلاقته بها. يشارك طلعت في بطولة الحلقات مع نورهان وصبري عبدالمنعم.