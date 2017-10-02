سماح جمال

أكد الإعلامي والمخرج حمود عادل ان تركه محطة «نبض الكويت 88.8» كانت لاختلاف في وجهات النظر بمواضيع تتعلق بالعمل، مشددا على انه تربطه بالقائمين على الإذاعة والعاملين فيها كل تقدير واحترام، واعتبر انه حاليا يضع تركيزه الأكبر في البرامج التلفزيونية وعمله التجاري الخاص الذي يصب فيه الكثير من اهتمامه منذ بداية العام.

وكشف حمود عادل في تصريحه لـ «الأنباء» عن تقديمه لفقرات جديدة ضمن برنامج «ع السيف» على قناة ATV، فقال موضحا: ستكون هناك فقرة «دبيل تاب» والتي تعنى بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، الألعاب، الفيديوهات...، وسنقترب أكثر من المحتوى الذي سنقدمه للمشاهد، فعلى سبيل المثال سأقوم بتجربة الإصدارات الجديدة في عالم الهواتف الذكية كـ«الايفون 8» ونتحدث عن مميزاته الجديدة بطريقة عملية وسنفعل ذات الأمر مع «الجلاكسي»، وهذا الأمر سيمكن المشاهد من الاقتراب اكثر من الإصدارات الجديدة.

واكمل حمود عادل، حديثه فقال: وهناك فقرة «موترنا» التي اقدمها مع زميلتي المذيعة شيماء قمبر، ونتحدث فيها عن السيارات القديمة والنادرة ونقوم بتجربتها في الشارع، ونتحدث مع اصحابها عن اسباب اقتنائهم لهذه النوعية من السيارات والمميزات والعيوب التي يجدونها فيها، ومن ثم سنقوم بتطوير الفقرة فيما بعد لنتحدث عن السيارات الرياضية الفارهة، وغيرها من المحركات السريعة كدرجات النارية.

من ناحية اخرى، اشار حمود عادل عن انتهائه من تصوير فيلمه «كومبارس» وهو من تأليفه واخراج عبدالعزيز البلام، ومن المقرر مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية الخليجية والعربية والعالمية.