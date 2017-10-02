يتضمن المهرجان ورشة مشتركة بعنوان «الشخصية المسرحية قبل بداية الحدث»

مفرح الشمري Mefrehs@

بمناسبة قرب انطلاقة فعاليات مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي، والذي تنظمه الهيئة العامة للشباب والرياضة، بمناسبة الكويت عاصمة الشباب العربي، أكد رئيس المهرجان المخرج عبدالله عبدالرسول، أن جميع الاستعدادات جارية حاليا لانطلاقة المهرجان في موعده المقرر في 15 من الشهر الجاري، كما أكد أنه تم التنسيق مع الدول العربية الشقيقة التي ستشارك في هذا الحدث المسرحي العربي، وقريبا سيتم الإعلان عن اجندة العروض المسرحية داخل المسابقة الرسمية للمهرجان، وأكد أنه ستقام الورشة المسرحية العربية المشتركة بين المسرحيين العرب تحت عنوان «الشخصية المسرحية قبل بداية الحدث» وسيكون الإشراف النظري للورشة لعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية د.مبارك المزعل، كما يقوم المخرج علي العلي بالإشراف التطبيقي والإخراج المسرحي لمشروع الورشة.

وستتضمن انشطة المهرجان الندوة الفكرية العلمية المسرحية للمهرجان بعنوان «مسرح ما بعد الدراما بين النظرية والتطبيق في المسرح الشبابي العربي».

هذا وتقام حاليا الاستعدادات لتقديم العرض المسرحي لحفل الافتتاح للمهرجان بعنوان «يا سادة.. يا كرام» تأليف الكاتبة المسرحية تغريد الداوود وإخراج مسرحي يوسف الحشاش وبمشاركة كل من الفنانين يعقوب عبدالله، حمد العماني، عيسى ذياب، نصار النصار، عبدالمحسن العمر، روان المهدي، ابراهيم الشيخلي، ومجموعة النجوم المسرحيين الشباب.

وستقام انشطة المهرجان على مسرح عبدالحسين عبدالرضا ومسرح كيفان ومسرح الدسمة ومسرح الشامية، وبهذه المناسبة اثنى المخرج عبدالله عبدالرسول رئيس مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي على دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ودعمه وتوفير كافة الإمكانيات لإقامة هذا الحدث المسرحي الكويتي العربي.

كما اثنى رئيس المهرجان عبدالله عبدالرسول على التعاون والدعم الكبير من وزارة الاعلام ممثلة بتلفزيون وإذاعة الكويت، وكافة وسائل الاعلام لوضع الاستراتيجية الاعلامية المصاحبة لفعاليات مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي.

كما اشاد رئيس المهرجان المخرج عبدالله عبدالرسول بالدعم الكبير والجهود الكبيرة للمدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري على جهوده الكبيرة لإقامة المهرجان وتذليل كافة العقبات والصعوبات وتوفير كافة الامكانيات لإنجاح هذا الحدث المسرحي العربي، لإبراز الصورة المشرفة لدور الشباب المسرحي الكويتي والعربي في مجال فنون المسرح.