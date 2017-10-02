تستأنف الفنانة ألفت عمر الاربعاء القادم تصوير مسلسلها الجديد «السر» الذي تعود به للساحة المصرية بعد تقديمها عدة اعمال في أميركا ودبي.

المسلسل عاد لاستكمال التصوير مطلع الأسبوع الجاري.

المسلسل تلعب فيه ألفت شخصية شيما التي تعيش في محافظة ساحلية خارج القاهرة مع زوجها صاحب شركة السياحة وتحدث بينهما ازمات نتيجة لسوء معاملته لها.

ويتم خطف ابنة شقيقتها من فيلتها في شرم الشيخ لتتوالى المفاجآت في العمل.

المسلسل تأليف حسام موسى وإنتاج محمد فوزي وإخراج محمد حمدي وتشارك الفت في بطولته مع كل من النجوم حسين فهمي ووفاء عامر ونضال الشافعي ومايا نصري.

العمل ينتمي لدراما الـ 60 حلقة ولم يتحدد موعد عرضه بعد.