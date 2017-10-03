عبرت الأستاذ المشارك في قسم النقد والأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية د. نرمين الحوطي عن سعادتها بالمشاركة في جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي لدورته الثالثة المخصصة لفئة هامة في المجتمع الا وهي «الشباب وذوو الاحتياجات الخاصة» أيضا.

وأكدت د.الحوطي عن تمنياتها ان تحذو وزارة الشباب في الكويت حذو مملكة البحرين الشقيقة بالاهتمام بفئة الشباب التي تشكل الغالبية والمهمة في المجتمع الكويتي، وان تولي اهتماما اكبر بفئة الاحتياجات الخاصة في جميع المجالات الثقافية والرياضية.

مضيفة انها تتمني من الحكومة الكويتية ان توفر لهم الأنشطة التي تنمي مواهبهم وان يكون ذلك بالواقع العملي وليس مجرد ندوات وتصريحات صحافية فقط.

يذكر ان د.نرمين الحوطي تلقت دعوة لحضور مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي بدورته الثالثة للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة والتي ستقام من 3-21 الجاري وذلك من الجهة المنظمة للمهرجان وهي وزارة الشباب بمملكة البحرين الشقيقة، حيث ستتصدى د الحوطي بالتعقيب على مسرحية «لم نبدأ» للمخرج جاسم طلاق والتي ستعرض بعد غد الخميس.