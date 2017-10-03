أميرة عزام amira3zzam@

أكد الفنان فهد البناي انه حريص على تنوع أدواره التي يقدمها على الشاشة أو التي يجسدها على خشبة المسرح لأنه يحب التنويع حتى لا يمل منه جمهوره.

وكشف البناي لـ «الأنباء» عن دوره في مسلسل «روز باريس»، حيث يجسد شخصية صلاح وهو شاب في الثلاثين من عمره يدخل في علاقة ويمر بالعديد من المشاكل، مبينا أن عرض الصراعات التي يمر بها تمثل الحالة الواقعية للعديد من الشباب في هذا العمر.

وأشار البناي الى انه يحضر للمشاركة في مسلسل جديد درامي مع الفنان حسن البلام بعنوان «حبيبي حياتي» بعد أن شاركه بطولة مسرحية «مبروك ما ياكم» التي ستعاود عروضها في شهر فبراير المقبل.