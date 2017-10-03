مفرح الشمري

Mefrehs@

القائمون على قناة الشاهد الفضائية يحرصون دائما على التميز من خلال البرامج الحوارية التي تبثها أو من خلال التعاقد مع إعلاميين لهم قاعدة جماهيرية في المجتمع لأنهم يطرحون في برامجهم ما لا يطرحه الآخرون مثل الإعلامي بداح السهلي والإعلامي جعفر محمد.

امس الاول دشنت قناة الشاهد الفضائية دورتها البرامجية الجديدة من خلال احتفال مصغر حضره رئيس مجلس إدارة قناة الشاهد الشيخ صباح المحمد وعدد من الإعلاميين العاملين بالقناة، بالإضافة الى الفريق الفني من مصورين ومخرجين ومعدين، حيث قام الحضور بقطع كيكة الاحتفال إيذانا بافتتاح الاستديو الجديد للقناة الذي يعتبر اكبر استديو في الكويت من خلال البرامج التي يحتضنها، حيث لكل برنامج ركن خاص وديكور مميز.

وكانت انطلاقة البرامج مع برنامج «لي متى» للإعلامي بداح السهلي الذي استضاف بأولى حلقات برنامجه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ومن بعد ذلك قدم الإعلامي جعفر محمد برنامجه الجديد «ديوان الشاهد» حيث تصدى لإخراج البرنامجين المميز علي سلطان.

وقد شهد الحفل انضمام الإعلامي احمد الرفاعي الى أسرة قناة الشاهد الفضائية، حيث يتصدى لتقديم فقرة الأخبار المحلية.