أميرة عزام

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يشارك الفنان خالد امين في مسلسل «يا عزوتي» تأليف مريم القلاف واخراج مناف عبدال، حيث يشاركه في البطولة نخبة مميزة من الممثلين.

أمين كما ذكر لـ «الأنباء» يحاول أن يقدم شيئا جديدا من خلال هذا العمل حتى وان كانت المواضيع الرئيسية طرحت سابقا، موضحا ان دوره في المسلسل اجتماعي بحت بعيد عن الكوميديا.

وعن مشاركته عربيا، قال انه شارك بأعمال عربية كثيرة على مستوى المسرح والتلفزيون وبعض المسلسلات التاريخية، بينما هو الآن يتطلع الى العالمية، متسائلا عن أهمية وكالات الاعمال التي توصل الفنان للعالمية، ضاربا المثل بفناني مصر ممن وصلوا هوليوود بسبب قوة وكيل الاعمال، موضحا ان مشكلة الفنان في الخليج عدم إيمانه بوكيل الاعمال الذي عليه ان يجول العالم ليجعل من الفنان اقوى وأكثر عالمية.