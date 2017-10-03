أمرت نيابة الدقي في الجيزة بإخلاء سبيل الفنان عمرو واكد بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه، بعد التحقيق معه بتهمة تحطيم سيارة طالب جامعي.

وأنكر واكد خلال التحقيقات الاتهام المنسوب إليه، وقال إن هناك خلافات بينه وبين حارس العقار محل سكنه، مضيفا: «أعتقد أنه لفق لي الاتهام والواقعة».

وأفادت التحقيقات بأن طالبا جامعيا قال إنه ركن سيارته الملاكي بجوار أحد العقارات بشارع أحمد المليجي، وجلس على كافيه لنحو نصف الساعة، وعقب ذلك فوجئ بجيران واكد يؤكدون له أن الأخير حطم سيارته.

وذكرت تحريات المباحث أن الفنان عمرو واكد لم يتمكن من ركن سيارته أمام منزله، لوجود سيارة الطالب الجامعي بذات المكان الذي يركن به يوميا، فانتابته حالة غضب وحطم الزجاج الأمامي للسيارة والمرايات التي تخص المجني عليه.

وعاين قسم شرطة الدقي، بحسب التحقيقات، سيـــارة المجني عليه، وتبين تحطم زجاجها، بحسب ما ورد في المحضر المحـــرر بمعرفـــة أحــد جيرانه.