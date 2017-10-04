سماح جمال

يشارك الفنان والمخرج علي الحسيني في عضوية لجنة المشاهدة الفنية لـ «مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي»، الذي تقيمه الهيئة العامة للشباب، ويقام من الفترة 15 وحتى 26 من اكتوبر الجاري، والذي يعتبر ضمن سلسلة فعاليات «الكويت عاصمة الشباب العربي» التي دشنها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ.

وحول مشاركته في «مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي»، قال المخرج علي الحسيني لـ «الأنباء»: هذه المشاركة الأولى لي كعضو لجنة مشاهدة، ترشيحي جاء من قبل رئيس المهرجان المخرج عبدالله عبد الرسول، وهو من أكثر الأسماء الداعمة بصورة دائمة للمرح عموما والمسرحين الشباب خصوصا.

واشار المخرج علي الحسيني الى ان مهمة اعضاء اللجنة الفنية هو مشاهدة العروض المسرحية العربية المشاركة في المهرجان والاشراف عليها، ويترأس اللجنة د.عبدالله العابر، والمشرف الفني العام للجنة الفنية المخرج حسين المفيدي، الى جانب اعضاء اللجنة وهم: د. نورة العتال، د.ابتسام الحمادي، د. ايمن الخشاب، المخرج يوسف الحشاش.

ولفت المخرج علي الحسيني إلى ان المهرجان يضم مجموعة من المشاركات المسرحية العربية من دول بينها الكويت، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، العراق، المملكة الاردنية الهاشمية، فلسطين، الامارات العربية المتحدة، قطر، سلطنة عمان، موريتانيا والسودان.

ومن ناحية اخرى، اكد المخرج علي الحسيني على عدم مشاركته كممثل او مخرج في الدورة القادمة من مهرجان الكويت المسرحي.