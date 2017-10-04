مفرح الشمري

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لاتزال النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم تسير بخطى ثابتة للمحافظة على ما قدمته من اعمال في التلفزيون والمسرح كونت من ورائها قاعدة جماهيرية كبيرة في الخليج والوطن العربي.

أكدت النجمة فاطمة عبدالرحيم لـ «الأنباء» انها تلقت بعد نجاح مسلسلها الأخير «ممنوع الوقوف» الذي عرض في رمضان الماضي على عدد من القنوات الخليجية العديد من النصوص الدرامية لكنها لم تجد نفسها فيها لأنها تبحث عن «الكيف» وليس «الكم»، وذلك حتى لا تخسر جمهورها الذي وصفته بالكنز الثمين.

وكشفت فاطمة أنها اعتذرت عن المشاركة في عمل مسرحي عرض في البحرين لارتباطاتها العائلية ولعدم اقتناعها بالنص الذي قرأته ففضلت الاعتذار عن المشاركة في هذه المسرحية، كاشفة أنها ستعود لخشبة المسرح قريبا ولا تريد أن تتحدث عن تفاصيل هذه العودة.

وشكرت النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم كل جمهورها على دعمه لها سواء في مشوارها الفني أو في الدفاع عنها في السوشيال ميديا، واعدة إياهم بتقديم الأفضل لهم في الأيام المقبلة لأنها ترفض أن تقدم لهم أعمال «سلق بيض» سواء في التلفزيون أو المسرح.