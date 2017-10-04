يواصل تصوير مسلسله «روز باريس» ولن يقبل إلا بأدوار البطولة

سماح جمال

(لن أقبل بأدوار أقل من البطولة وهذا الخط الذي أسير عليه في السنوات الأخيرة، وأدواري في مسلسل «غريب بين أهله» ومسلسل «دموع الأفاعي» كانت هي البطولة أو الأدوار الرئيسية).

هكذا بدأ الفنان محمد العلوي حديثه لـ «الأنباء»، وتابع قائلا: ولكن هذا لا يعني انني لن أقدم إلا البطولة المطلقة، كوني مؤمنا بأهمية الأعمال الجماعية، وهناك عامل النص والدور الذي أقدمه وإذا كان يستحق وكنت مؤمنا بفكرة المسلسل.

وحول عمله الجديد، قال الفنان محمد العلوي لـ «الأنباء»: بدأت تصوير مسلسل «روز باريس» وهو من تأليف سحاب وإخراج حمد البدري، ومن إنتاج شركة النظائر، وأجسد فيه شخصية «مشاري» الذي يقع في حب «روز» وهو الدور الذي تجسده الفنانة هيا عبدالسلام، وسيكون تصويره بين الكويت وباريس.

وأكمل قائلا: ورغم أنني لا أرفع سقف التوقعات عادة في الأعمال التي أقدمها إلا بعد عرضها، لأن مزاج الجمهور وذائقته لا يمكن توقعهما، إلا انني أراهن على مسلسل «روز باريس»، فالمخرج حمد البدري متميز ويوجد بيننا تفاهم كبير، وكذلك النص الذي كتبته سحاب مختلف وقريب من الجمهور.

ونفى الفنان محمد العلوي وجود خلافات مع الفنانة هيا عبدالسلام، مؤكدا ان عدم عملهما معا في السنوات الأخيرة يعود الى تعاون كل منهما مع شركات إنتاج مختلفة، وعندما اصبحت الفرصة تعاونا، كما حدث في مسلسل «روز باريس» حاليا.

وأشار الفنان محمد العلوي الى انه ما زال يقرأ حاليا مجموعة من النصوص التي عرضت عليه، ولكنه لم يستقر على أي منها حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، أشار الفنان محمد العلوي الى انه ستكون هناك جولة خليجية لمسرحية «سالي فتاة الريف» في شهر يناير المقبل، كما ستكون هناك عروض للمسرحية في شهر فبراير في الكويت.

كما نفى الفنان محمد العلوي مشاركته في الدورة المقبلة من مهرجان الكويت المسرحي، معتبرا ان آخر مشاركته في المسرح الأكاديمي كانت في اعادة لأعمال الفنان الراحل فؤاد الشطي، وكانت كنوع من التكريم والتقدير للفنان الراحل فؤاد الشطي، الذي تمنى لو كانت الظروف مكنته من التعاون معه في أحد أعماله.

هذا وقد أعرب الفنان محمد العلوي عن سعادته بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بفتح دور للسينما، وقال موضحا: هذه الخطوة سيترتب عليها فتح سوق السينما في الكويت، ويجعل حركة الانتاج تدور بصورة أكبر، ولذا أفكر بإنتاج فيلم سينمائي وعندي فكرة له، وهذه الخطوة ستغير الكثير من المعايير في الوسط الفني ليس في الكويت وحدها، بل وفي دول الخليج والمنطقة، فهذا هو السوق الخليجي الأكبر القادر على رفع وتحريك عجلة الصناعة السينمائية.

وتجدر الإشارة الى ان الفنان محمد العلوي يواصل المشاركة في الاعمال الاذاعية «الكويت والعمل الانساني»، «نجوم القمة»، «نافذة على التاريخ» التي تذاع عبر أثير إذاعة الكويت.