مفرح الشمري

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احتضنت خشبة «مسرح الدراما» بمركز جابر الأحمد الثقافي «دار الاوبرا» ليلة مصرية من «الطرب الاصيل» عنوانها «كلثوميات» أحيتها المطربة ريهام عبدالحكيم التي تغنت بأجمل أغاني كوكب الشرق التي غنتها في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، وذلك مع الفرقة الموسيقية التي كانت بقيادة المايسترو عماد عاشور وسط حضور جماهيري «سمّيع» من الدرجة الاولى.

ليلة «كلثوميات» كانت بمنزلة الهدية التي قدمها مركز جابر الأحمد الثقافي لعشاق أغاني كوكب الشرق لتنظيف مسامعهم من الذي يسمعونه حاليا في الساحة الغنائية من بعض مطربيها الذين لا يحترمون ذائقة المتلقي.

انطلق حفل «كلثوميات» وسط تنظيم جيد من قبل العاملين في مركز جابر الاحمد الثقافي، بظهور مطربته الراقية ريهام عبدالحكيم التي عبرت عن سعادتها بوجودها في الكويت للمرة الاولى وتمنت أن ينال الحفل إعجاب الجمهور الكويتي «السمّيع»، حسب وصفها، لتغني بعد ذلك اغنية «رق الحبيب» الذي كتبها الشاعر الراحل احمد رامي في عام 1941 وتصدى لألحانها الراحل محمد القصبجي وغنتها ريهام بأداء جميل سيطرت فيه على أحاسيس الحاضرين الذين تمايلوا على لحنها الجميل، مستذكرين في ذلك إبداعات كوكب الشرق التي لا تقدر بأي ثمن.

وبعد ذلك قدمت المطربة الراقية ريهام عبدالحكيم أغنية «حانة الأقدار» التي كتبها الراحل طاهر أبو فاشا في عام 1955 ولحنها الراحل محمد الموجي، ورغم صعوبة غناء هذه الأغنية لأنها تحمل شكلا جديدا في الغناء الا ان المطربة ريهام عبدالحكيم أدتها بشكل جميل مع كورال الفرقة نالت عليه استحسان الحضور الذي صفق لها كثيرا في نهاية اي «كوبليه» من الاغنية.

ولم تتوقف المطربة ريهام عبدالحكيم التي أثبتت وجودها في أول إطلالة على الجمهور الكويتي عن إبداعاتها الغنائية وقدراتها الجميلة في توصيل أغاني كوكب الشرق بطريقة جيدة ودون مبالغة الى عشاقها خصوصا عندما تغنت بأغنية «حبيبي يسعد أوقاته» التي كتبها الراحل بيرم التونسي عام 1943 ولحنها الراحل زكريا احمد والتي اختتمت فيها الوصلة من الحفل «الكلثومي».

وبعد استراحة قصيرة عادت المطربة ريهام عبدالحكيم الى خشبة المسرح لتغني «هجرتك» التي كتبها الشاعر الراحل احمد رامي ولحنها الراحل رياض السنباطي وألحقتها بأغنية «أمل حياتي» التي كتبها الراحل احمد شفيق كامل عام 1965 ولحنها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وسط تجاوب كبير من الجماهير المتعطشة لمثل هذه الاغاني التي لا تتكرر، لتختتم ريهام عبدالحكيم الحفل بقصيدة «الأطلال» التي كتبها الراحل إبراهيم ناجي عام 1966 ولحنها الراحل رياض السنباطي، حيث غنتها ريهام بإحساس جميل تفاعل معه الحضور بشكل لا يوصف.

يذكر ان مركز جابر الاحمد الثقافي سيواصل تقديم «كلثوميات» في اول خميس من كل شهر من خلال أصوات مختارة بدقة من فنانات دار الاوبرا بمصر وبقيادة المايسترو عماد عاشور وفرقته الموسيقية المكونة من 20 عازفا.