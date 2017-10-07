بشار جاسم

بعد تقديمها للعديد من الحلقات لبرنامج «سوالف ضحى» على تلفزيون الشاهد انضمت المذيعة المحامية رشا سالم الى طاقم برنامج «الديوان» المتجدد والذي يضم العديد من الفقرات الجديدة في موسمه الجديد، حيث تقدم فقرة بعنوان «مع رشا».

وعن هذه الفقرة تقول رشا: الفكرة او الفقرة بشكل عام تتحدث عن المرأة وأيضا نحارب العنصرية والتمييز بين المرأة والمطالبة بالمساواة والعدل وأيضا نحارب كل شي يمس بالوحدة الوطنية وبشكل عام هي فقرة اجتماعية سياسية.

وعن خروجها من برنامج «سوالف ضحى» قالت: سعيدة جدا بمشاركي بـ «سوالف ضحى» لكن وجدت نفسي في برنامج «الديوان» من خلال فقرتي التي تبث كل يوم اثنين وأربعاء من الساعة 12 بعد منتصف الليل ولمدة نصف ساعة.