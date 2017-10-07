يواصل البرنامج الحواري «قضية ونقاش» نجاحاته عبر اثير اذاعة البرنامج الثاني في الدورة البرامجية الجديدة وذلك كل اربعاء من كل اسبوع على الهواء مباشرة، حيث يركز البرنامج على القيم والعادات التي يتطلب وجودها في انفسنا عندما نتعامل مع الآخريــــن، اضافة الى انه يسلط الضوء على المفاهيم والقيم التربوية والاجتماعية والنفسية والسلوكيـــة والأسرية والقانونيـــة والطبية بأسلـــوب عصري للحد منها والتي ينبغي أن يتحلى بها الفــــرد والمجتمع وخصوصا فئة الشباب ومدى تعزيزها في واقعنا المعاصر.

استمرار بث برنامج «قضية ونقاش» دليل على ان المسؤولين عن قطاع الاذاعة يسعون دوما الى نشر ثقافة التسامح والحوار والتعايش السلمي ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله في البرامج التي تبث عبر هذه الإذاعة العريقة.

يذكر ان البرنامج يبث الثانية بعد الظهر حتى 3:30 عصر وهو من إعداد وتقديم صالح النهام وصالح السحيب ومن إخراج صالح الرجيب.