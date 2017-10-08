عبدالحميد الخطيب

لم يكن غريبا أن يحتل النجم الشاب عبدالسلام الزايد مكانة مميزة في قلوب جماهيره التي تتابعه بشغف وتنتظر جديده الغنائي دائما، لكن ما لفت الانتباه هو الجدل الذي يدور حاليا بين هذه الجماهير مع انتشار صورة لعبدالسلام وهو في «نيولوك» اختلف فيه شكله تماما لدرجة ان عددا كبيرا من متابعيه لم يتعرفوا عليه، حيث قام الزايد بنشر الصورة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ممهورة بتعليق: «مساء الخير يا حلوين، جميل التغيير الخارجي ولكن داخليا مثلما عرفتوني محب وصادق مع نفسي.. رأيكم باللوك الجديد..؟ عرفتوني؟»، لتنهال عليه التعليقات التي تباينت في ردود الفعل، حيث اثنى كثيرون على «ستايله» الجديد وأهمية التغيير بالنسبة له من وقت لآخر، ومن التعليقات التي جاءته في هذا الجانب: «مش معقول، والله بجد تغيير كبير، واحنا أصلا نحبك لشخصك وأخلاقك، وكل شي تسوي نحبه.. تصدق ما عرفت فيك شي غير عيونك نفسها عيون سلوم والباقي ما اعرفه»، وفي المقابل عاش البعض الصدمة وخرجت اصوات تنتقد التغيير وتؤكد انه تم استخدام «الفوتوشوب» لتغيير ملامح عبدالسلام كليا، وقال احدهم: «مستحيل يتحول هذا التحول مرة وحدة».



وفي تصريح لـ «الأنباء»، قال الزايد: جمهوري هو سندي ومن خلاله استمد قوتي واجتهد اكثر لتقديم أعمال تنال رضاهم وأتمنى ان اكون دائما عند حسن الظن بي، وأنا احترم جميع الآراء، وقد غيرت «اللوك» لأني شعرت بضرورة التغيير بعد فترة طويلة وأنا بنفس «الاستايل»، واعلم أنني تغيرت 180 درجة، لكنه تغيير في المظهر الخارجي، فانا مثل ما انا عبدالسلام اللي الناس تعرفه، التغيير فقط في الشكل وليس في المضمون.



وعن جديده قال النجم الشاب: لدي أغنية «اذكر الله» من كلمات عماد الواسطي وألحان محمد محيي وتوزيع مدحت خميس، وهذه الاغنية قريبة جدا لقلبي وكنت ابحث عن هذا النوع و«الاستايل» من فترة، والآن بصدد التحضير لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وستطرح قريبا.

يذكر أن النجم عبدالسلام الزايد، طرح العام الماضي ميني ألبوم بعنوان «عبدالسلام الزايد»، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وتضمن الألبوم 3 أغنيات هي «شلون» من كلمات الشاعر عبداللطيف آل الشيخ ومن ألحان زايد الزايد، و«الاقيك» من كلمات الشاعر عبداللطيف آل الشيخ ومن ألحان زايد الزايد، وأغنية «تبلى» من كلمات عدنان الأمير وألحان علي صابر.