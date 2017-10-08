أكدت الفنانة ديانا حداد أنها لا تفكر نهائيا في اعتزال الغناء، وقالت: لماذا أعتزل؟! لدي الكثير لأعطيه للفن ولجمهوري الذي أعتز به في كل مكان بالوطن العربي وأنا في قمة عطائي الحالي، ومتحمسة للفترة المقبلة ومتفائلة.

وعن قصة صورتها بالحجاب التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ردت حداد، في تصريحات صحافية لها: هي صورة وضعتها لي على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسي وكانت بعد أدائي للصلاة وقراءة القرآن، ولا يوجد لها أي قصة سوى أنني أردت مشاركة جمهوري هذا الحال في لحظة من لحظات يومياتي، لا أكثر.

وتابعت: أنا بطبعي لا أرد على المدح والنقد وخاصة النقد لأنني مؤمنة بأن الأعمال هي التي ترد بالشكل الذي يجب أن يخرج للعالم، وعليه لا أحبذ الرد نهائيا لكني لا اخفي أنني أضطر في بعض الأحيان لأن يكون هناك رد حازم وصريح.

وحول الوسط الفني وسيطرة أسماء معينة عليه، قالت: لا أرى وجودا لهذه السيطرة، فأنا أرى أن الأعمال هي التي تفرض نفسها، الى جانب متابعة الفنان في جميع الوسائل الفنية والاجتماعية، ربما تصادف من يحاول عدم تواجدك في بعض الأماكن، لكنها قليلة جدا ولا تؤثر على الفنان الناجح المطلوب في الحفلات وكل ما يتعلق بالفن.