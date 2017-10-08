قالت النجمة يسرا أن تصرف أحمد الفيشاوي في افتتاح مهرجان الجونة، حينما نطق لفظا خارجا وهو يصف الشاشة التي ستعرض فيلمه، يعتبر تصرفا فرديا وأيضا من شخص غير مسؤول وأضافت خلال وجودها ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي»: «اتضايقت لكن تخطينا الحكاية دي في لحظة».

وفي أول تعليق له أيضا قال رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة: «زي ما تكوني جايبة فستان فرح جديد أبيض وحد يدلق عليكي شربات وأنا نصحته بأنه كده بيضر نفسه لأن له جمهور والفنان لا يستطيع أن يعيش بدون جمهور وإذا خسرت جمهورك أنت الخاسر، وهو اعتذر في اليوم التالي».