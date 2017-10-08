مفرح الشمري

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اختارت اللجنة العليا لمهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي رائدة المسرح الكويتي والخليجي الفنانة القديرة مريم الصالح لتكريمها في حفل افتتاح المهرجان 15 الجاري، والذي تقيمه الهيئة العامة للشباب على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي، وذلك لعطاءاتها الكثيرة على خشبة المسرح ودورها البارز في تاريخ ومسيرة المسرح على مستوى العالم العربي على مدى خمسين عاما مضت.

وستمنح ادارة المهرجان وسام التكريم «تكريم الشخصية المسرحية العربية للرواد» للفنانة القديرة مريم الصالح، حيث ستمنح استحقاق وسام التكريم.

يذكر ان الفنانة القديرة مريم الصالح أول سيدة كويتية تقف على خشبة المسرح، وتتلمذت على يد الفنان زكي طليمات في مراحل مبكرة لنشأة المسرح الكويتي في منتصف القرن الماضي، وهي أول فنانة على المستوى الخليجي تحصل على المؤهلات العلمية العليا في علوم المسرح ولها الكثير من الانجازات المسرحية في تاريخ المسرح الكويتي وأبرزها مسرحية «سكانة مرته» ومسرحية «ضاع الديك» ومسرحية «فرحة آمة» ومسرحية «سيف العرب»، ولها تاريخ حافل بالانجازات المسرحية على مدى خمسين عاما مضت، ويكون هذا التكريم وفاء وتقديرا لهذا الدور الحافل بالعطاء.