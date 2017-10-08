أميرة عزام

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أكد الملحن القدير أنور عبدالله لـ «الأنباء» أنه مشغول حاليا بتسجيل حلقات برنامجه الإذاعي «لآلئ الفن»، الذي يبث عبر أثير محطة 87.9، وهو الجزء الثاني بعد ان حصل على الجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، مبينا انه قد توقف البرنامج خلال شهر رمضان الماضي وواصل بثه حاليا مع بدء الدورة البرامجية الجديدة لشهر اكتوبر، حيث قام بتسجيل مجموعة من الحلقات الجديدة التي تتناول حياة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب والموسيقار زكريا أحمد والفنانة ليلى مراد، والبرنامج من اخراج مشاري العنزي، الإعداد والتقديم بالاشتراك مع عبدالله الأمير والتنفيذ لفيصل خليفة.

وعلى الصعيد الغنائي، أكد مشاركته بلحنين للفنان عبدالكريم عبدالقادر من كلمات الشاعر السعودي خالد المريخي والشاعر الكويتي فيصل الخالد، لافتا الى انه يستعد لتسجيل الأغنيات الوطنية للأعياد الوطنية في فبراير المقبل.