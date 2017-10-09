أحمد الفضلي

أعربت المذيعة أسرار السعيد عن بالغ سعادتها بتسجيل اطلالتها الأولى في برنامج «ع السيف» الذي يبث حاليا عبر قناة «atv» الفضائية بعد انضمامها لطاقم عمل القناة مؤخرا بعد انتقالها من قناة «الراي».

وأكدت السعيد أنها تشعر بالراحة لظهورها الاول من خلال «ع السيف» بعد مشاركتها زميلها فيصل العجمي في تقديم أولى الحلقات، وقالت: سأعمل بكافة جهدي لإثبات نفسي في البرنامج الذي يسجل حضور عدد كبير من المذيعين المميزين ممن يفخر أي مذيع بمزاملتهم، خصوصا ان الجميع يعمل بروح الفريق الواحد.

وفيما يتعلق بأسباب تركها «الراي» وصحة ما تردد عن وجود مشاكل انتهت بتركها للقناة، ذكرت السعيد خلال حديثها لـ «الأنباء» ان ما تردد عن وجود مشاكل انتهت بتركها «الراي» غير صحيح، مؤكدة أنها تربطها علاقة مميزة مع إدارة القناة وكل العاملين بها بعد مشاركتهم في العمل لفترة ليست بالطويلة لكنها مميزة بحسب وصفها، مضيفة انها كانت تبحث عن تجربة جديدة وجاءت الفرصة بالعرض المقدم من قبل قناة «atv» التي قدمتها بصورة رائعة عبر برنامج «ع السيف»، وتابعت: اشعر بأن التجربة في هذا البرنامج تظهرني كمذيعة ناضجة إعلاميا وهذا ما ابحث عنه.

وعن ابتعادها عن العمل مع زوجها المذيع عبدالله مال الله الذي لايزال يعمل في «الراي» قالت إنها وعبدالله زميلا مهنة قبل الزواج وكلاهما يبحث عن التميز بالمجال الإعلامي بدعم ودعاء الآخر وتركها لـ «الراي» وبقاء زوجها فيها يؤكد عدم وجود أي خلاف أو مشاكل نتج عنها تركها للقناة لكن بحثها عن تجربة جديدة كان وراء ترك «الراي».

وفيما يتعلق بالفقرات التي ستقدمها في برنامج «ع السيف» ذكرت السعيد أنها ستشارك زملاءها بتقديم الفقرات الرئيسية بالبرنامج على الهواء مباشرة بخلاف تقديمها لفقرة «سالفة» وهي فقرة تقدم بشكل أسبوعي وترصد قصة لأغنية معينة أو حدث معين نتج عنه فكرة أو مشروع أغنية مشهورة وكذلك مشهد في عمل فني له قصة يتم التطرق لها من خلال حوار قصير يجرى مع صاحب الأغنية أو احد المشاركين في المشهد، موضحة أن فكرة الفقرة جديدة ومميزة وتتوقع لها النجاح.