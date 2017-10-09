لم أحسم خياري في العمل المسرحي الذي سأشارك فيه الفترة المقبلة

سماح جمال

بدأت النجمة فرح الصراف تصوير دورها في مسلسل «عزوتي» من تأليف مريم القلاف، إخراج مناف عبدال، وبطولة إلهام الفضالة، خالد أمين، فاطمة الصفي، فهد باسم عبدالأمير، وآخرون.

وعن دورها في المسلسل قالت الصراف في تصريحها لـ «الأنباء»: اعتبر ان مشاركتي في هذا المسلسل مكسب حقيقي لي، خاصة انني أقدم دور شخصية فعالة ومؤثرة في العمل، وهو خط طبيعي وليس «كراكتر»، وسعيدة بتكرار تجربتي بالعمل مع بعض الزملاء للمرة الثانية او الثالثة، الى جانب تعاوني للمرة الأولى مع بعضهم، مما يشكل مكسبا حقيقيا بالنسبة لي.

ومن ناحية أخرى، أشارت الفنانة فرح الصراف الى انها تصب الكثير من الاهتمام لدراستها كونها طالبة في السنة النهائية في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقالت موضحة: أريد التركيز في دراستي حتى أتخرج هذا العام - إن شاء الله- من المعهد العالي للفنون المسرحية، خاصة انني انتظر هذه اللحظة حتى أعود وأتفرغ لعملي كممثلة في الوسط الفني بصورة كاملة، حيث انني يرادوني شعور بـ «التعطش» للعمل، خاصة انني لم أشارك في الموسم الدرامي الرمضاني الفائت إلا بعدد من القصص في مسلسل «كان في كل زمان»، وكان السبب وراء ذلك هو تركيزي على دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية.

هذا وأشارت الصراف الى انها ستكتفي بالحصول على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، ولن تستكمل سعيها بالحصول على درجة الماجستير او الدكتوراه في الفترة الحالية على الأقل، كونها ترغب بالتفرغ أكثر لأعمالها الدرامية.

ونفت فرح مشاركتها في أي من العروض المسرحية المقرر اقامتها في شهر فبراير المقبل، وأردفت: لم أحسم خياري في العمل المسرحي الذي سأشارك فيه الفترة المقبلة، لأنني أريد التمهل والتفكير قبل ان أقدم على هذه الخطوة.