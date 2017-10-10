الدراما الخليجية وخصوصاً الكويتية مطلوبة ولها جمهور كبير في كل أرجاء الوطن العربي

عبدالحميد الخطيب

منذ ظهوره في برنامج «نجم الخليج» وحتى الآن، يسير الفنان الشاب عبدالعزيز احمد بخطى ثابتة في الوسط الفني، متكئا على موهبته التي لمعت كثيرا في مجال التمثيل، لكن ماذا عن الغناء الذي كان بدايته الفعلية؟ هل تركه نهائيا وتفرغ للتمثيل فقط؟ وكيف يرى الساحة الفنية الفترة الاخيرة، مع توقعات بانخفاض الإنتاج هذا العام مقارنة بالسابق؟ والسر الحقيقي وراء اعتذاره عن المشاركة في مسلسل «أماني العمر»، من تأليف محمد الكندري وإنتاج باسم عبدالأمير والذي يصور حاليا في مملكة البحرين؟ أسئلة أجاب عنها عبدالعزيز وقال لـ «الأنباء»: لا يمكن ان اترك الغناء أبدا فهو يجري في دمي، لكن هي خطوات محسوبة مسبقا، حيث أضع خطة أسير عليها.

وتابع: الحمد لله وصلت الى مرحلة مهمة في حياتي المهنية كممثل ولدي العديد من الادوار التي علقت في أذهان الجمهور، وان شاء الله القادم افضل، لاسيما انني اركز على اختيار الشخصيات التي تضيف لي وتحمل رسالة وفيها استفادة للناس، مستدركا: وفي موازاة ذلك أسعى في أوقات تفرغي من الاعمال الدرامية الى إشباع نفسي كمطرب، والآن أجهز لـ «ميني ألبوم» سيضم عددا من الاغنيات بـ «استايل جديد».

وأضاف: لا ننكر ان التجهيز لأي عمل غنائي يحتاج الى وقت طويل لاختيار الكلمات المناسبة والاتفاق مع الملحنين والدخول للاستديو لتسجيله، وأقوم تدريجيا بالتحضير لهذا العمل.

وتطرق الفنان الشاب الى سبب رفضه المشاركة في مسلسل «أماني العمر» للمجموعة الفنية لصاحبها المنتج والفنان باسم عبدالأمير، وقال: رفضت العمل لأنني لا استطيع السفر بسبب نفاد رصيد اجازاتي في عملي بـ «الاعلام»، وأتمنى لفريق المسلسل التوفيق، وحتى الآن لم يحدثني احد آخر للمشاركة معه، مشيرا الى انه سمع ان هذه السنة ستشهد تقشفا في انتاج الدراما بخلاف السنوات السابقة، وأردف: أرى انه لن يكون هناك انخفاض ملحوظ للانتاج، لاسيما ان الدراما الخليجية وخصوصا الكويتية مطلوبة جدا على الفضائيات ولها جمهور كبير في كل ارجاء الوطن العربي.

الجدير بالذكر ان عبدالعزيز احمد شارك رمضان الماضي في مسلسل «اقبال يوم أقبلت»، من تأليف الكاتب حمد الرومي وإخراج منير الزعبي وبطولة هدى حسين، صلاح الملا، منى شداد، أوس الشطي، هبة الدري، صمود، عبدالله الطراروة، علي الحسيني، عبدالعزيز المليفي، سميرة الوهيبي وغيرهم، وناقش العمل قضية المرض المزمن وتأثيره على الانسان المريض والمحيطين به. كما ظهر في مسلسل «تعبت اراضيك» بجانب عدد من النجوم منهم: عبدالرحمن العقل وزهرة عرفات وملاك وأحلام حسن، ومشاري البلام وطيف وحسين المهدي وشيلاء وأبرار سبت، وعبدالرحمن الدين، وعقيل الرئيسي، وآخرون، وناقش العمل العديد من القضايا ذات الأبعاد الإنسانية، وهو من اخراج مناف عبدال وتأليف الكاتب عبدالله الرومي.