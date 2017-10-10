«المسلسلات الموسمية» أصبحت تلاقي نسب مشاهدة مرتفعة

سماح جمال

كشف الفنان والمخرج عبدالمحسن القفاص عن اختيار مسرحية «نهيق الأسود» للمشاركة في مهرجان القرين الثقافي المقررة إقامته يناير المقبل، وسبق ان عرضت المسرحية ضمن مهرجان «ليالي مسرحية كوميدية» بدورته الثانية، وقال القفاص: «نهيق الأسود» هي عرض كوميدي ساخر من واقع الحياة اليومية التي نعيشها، وبعض الظواهر السلبية التي نراها من قبل بعض الأشخاص الذين باتوا يأخذون مكانة اكثر بكثير مما يستحقونه نتيجة اعتمادهم على الغش والخداع، ما يجعل البعض ينساق وراءهم بدون تفكير.

والمسرحية من تأليف مشعل الموسى، إخراج عبدالمحسن القفاص، وبطولة محمد الطاحون، محمد عاشور، فهد الخياط.

وأشار القفاص، في تصريحه لـ «الأنباء»، إلى انه مازال في مرحلة قراءة لعدد من النصوص التي عرضت عليه ومن المقرر مشاركتها في مهرجان الكويت المسرحي في دورته المقبلة.

ومن ناحية أخرى، نفى عبدالمحسن أن تكون الدراما التلفزيونية تعيش حاليا فترة من الركود، وقال: الضغط عادة ما يرتبط بالفترة التي تسبق شهر رمضان، لارتباطات العرض بتواقيت محددة وفقا لجدول كل محطة، كما أن اغلب الفنانين يشاركون في العروض المسرحية التي تقدم في عيدي الفطر والأضحى، واغلب المشاريع الدرامية ستبدأ في الفترة المقبلة للمشاركة في «المسلسلات الموسمية» وهي التسمية التي باتت تطلق على الأعمال التي تعرض خارج الموسم الرمضاني، معتبرا أن «المسلسلات الموسمية» أصبحت تلاقي نسب مشاهدة مرتفعة، ويهتم بها المنتجون من ناحية الميزانيات والنجوم المشاركين فيها، مستشهدا بمسلسل «ذكريات لا تموت» الذي شارك فيه وعرض خارج الموسم الرمضاني ولاقى نجاحا واسعا، لافتا إلى انه يشارك في مسلسل «روز باريس» وهو من تأليف سحاب، إخراج حمد البدري، وبطولة هيا عبدالسلام، محمد العلوي، عبدالله الباروني، ميثم بدر، مي عبدالله وغيرهم.

وعن رأيه في الأدوار التي قدمها في مسلسل «كان في كل زمان» والتي اعتمدت على تقديم عدد من الشخصيات المختلفة، أم انه يفضل المشاركة اكثر في الأعمال الدرامية القائمة على 30 حلقة، قال: ما يقرر مشاركتي من عدمها هو مدى مناسبة الدور لي، فعملية الاختيار بالنسبة لي تكون غير عشوائية للنصوص، وما يهمني بالنهاية هو النوعية وليست الكمية فيما يخص الأعمال التي اقدمها، لأن المهم هو ما يعلق في ذهن الجمهور وليس عدد الحلقات التي شاركت فيها.

واستحسن القفاص حالة التوازن التي باتت موجودة في الساحة الفنية من خلال توزيع الأدوار في الدراما الكويتية، وقال موضحا: اليوم بات هناك الكتاب الرجال الذين يكتبون أعمالا درامية تتحدث عن مشاكل وهموم الرجل، بعدما طالت الفترة التي كان فيها اغلب الكتاب على الساحة نساء ويتحدثن بصورة اكبر عن المشاكل والتحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع.