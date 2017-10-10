أحمد الفضلي

انتهت الكاتبة الدرامية أنفال الدويسان من كتابة الحلقة الثلاثين لأحدث أعمالها الفنية والمتمثل في المسلسل الدرامي الاجتماعي «محطة انتظار» الذي يتم التجهيز له حاليا لتنفيذه من قبل احدى شركات الإنتاج الفني لحساب السباق الدرامي في رمضان 2018.

من جانبها، أعربت الدويسان عن بالغ سعادتها بإنجاز نص «محطة انتظار» الذي يعد احدث أعمالها الفنية ويأتي بعد سلسلة أعمال ناجحة قدمتها مؤخرا للساحة الدرامية الكويتية على امتداد السنوات الماضية.

وعن أحداث ونوعية نص العمل، أفادت الدويسان خلال حديثها لـ «الأنباء» بأنها تحترم العقد الذي يجمعها بالشركة التي ستتولى إنتاج العمل في الفترة المقبلة بعدم الكشف عن أي تفاصيل وأحداث المسلسل، وقالت: عشت على امتداد الأشهر الماضية حياة وتداعيات جميع الشخصيات الموجودة بالنص ومنها شخصيات ساذجة ومنها الطيبة والغريبة والغنية والفقيرة، وهذا سيساهم في نجاح العمل خلاف وجود شركة إنتاج فني رائدة في هذا المجال ستتولى عملية الإنتاج وهذا سيكون عاملا جيدا لدعم المسلسل.

وفيما يتعلق بتوقيت العرض وأسماء الفنانين المرشحين للمشاركة في المسلسل، ذكرت الدويسان أنها أنهت مهمتها بالشكل المطلوب وبالتوقيت المطلوب في كتابة النص وتسليمه في الفترة المتفق عليها. أما مسألة متى سيصور المسلسل أو أسماء الأبطال المرشحين للمشاركة في العمل فأفادت بأن هذه الأمور تبقى متروكة للشركة المنتجة التي يحكمها وقت وكذلك التزامات مادية في عملية اختيار الفنانين المشاركين في العمل.

وتابعت: هذا الأمر أيضا إجابته تنطبق على سؤال توقيت بداية تصوير المسلسل، متمنية أن يتم تصويره في الأيام المقبلة وعرضه في السباق الرمضاني المقبل.