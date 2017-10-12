عبدالله عبدالرسول: لجنة التحكيم برئاسة محمد المنصور.. والنصوص المشاركة متطابقة مع اللوائح



خلود أبوالمجد

استعدادا لانطلاق مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي الذي تحتضنه الكويت خلال الفترة من 15 إلى 26 الجاري وتنظمه الهيئة العامة للشباب، أقامت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان مؤتمرا صحافيا صباح أمس في مقر المركز الإعلامي في فندق «فوربوينتس» بحضور حشد من وسائل الإعلام، وأداره رئيس المركز الإعلامي الزميل مفرح الشمري، وشارك فيه كل من مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري، رئيس المهرجان المخرج عبدالله عبدالرسول، ومدير المهرجان علي وحيدي.

في البداية تحدث مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري، قائلا: سعيد بدعم الوسائل الإعلامية لهذا الحدث المسرحي العربي والذي يأتي ضمن فعاليات الكويت عاصمة للشباب العربي التي تحظى برعاية سامية من قائد العمل الإنسان صاحب السمو الأمير، لافتا إلى أن المهرجان يساهم في إبراز المواهب كون الشباب هم قادة المستقبل والذين تبنى الحضارات بسواعدهم.

وبين المطيري أن المهرجان يشهد مشاركة 12 دولة عربية إلى جانب الكويت والتي تقدم خلاله تجارب متعددة في مجال الفن المسرحي، مثمنا مشاركة تلك الدول عبر التجارب المسرحية التي تثري المهرجان وتقدم حلولا للقضايا من خلال الصور الذهنية والبصرية.

وأشار إلى إطلاق المهرجان الجائزة الكبرى جائزة أفضل عرض مسرحي باسم الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وقال المطيري: بوعدنان قدم الكثير من البصمات الفنية التي لا تزال راسخة في العالم العربي ويعتبر قدوة للشباب العربي، إضافة إلى تكريم أول فنانة اعتلت المسرح الكويتي الفنانة القديرة مريم الصالح، مشيدا بجميع الجهود التي بذلت في هذا المهرجان الذي يحمل أفقا مشرقا في تطوير الحركة المسرحية، مبينا أن المهرجان يعتبر أولى فعاليات احتفالية اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي، ويشارك 250 شخصا من فئة الشباب في العمل التطوعي للمهرجان.

وذكر أن جائزة العمل الإنساني أطلقت في التاسع من سبتمبر الماضي، لافتا الى أن كل فعاليات المهرجان ستتناول البعد الإنساني انطلاقا من مكانة دول الكويت في مجال العمل الإنساني، مؤكدا أن المهرجان سيقام في عدة دول عربية وسيكون بوابة نحو التنافس وتطوير الحركة المسرحية.

منارة الفنون

من جانبه، قال رئيس المهرجان المخرج عبدالله عبدالرسول: هذا الحدث المسرحي العربي الشبابي يحمل إشراقة الفكر والإبداع وروح الشباب والتي ستتجلى في المسرح والفعاليات التي تصاحب المهرجان، لاسيما في ظل المشاركة العربية من التجارب المسرحية المتنوعة والشخصيات الحاضرة وهذا دليل على مكانة الكويت كمنارة للفنون والثقافة ودورها التاريخي في المجال المسرحي، ودورها في تأهيل الشباب.

وبين عبدالرسول أن الندوة الفكرية ستقدم كوثيقة مسرحية على مستوى الدول العربية، إلى جانب أن الورش المسرحية ستكون نتاجا مثمرا يقطف في ختام المهرجان، لافتا إلى أن عرض حفل الافتتاح «يا سادة يا كرام» وهو عمل من نوع آخر يتطرق إلى تاريخ العمل العربي الشبابي المسرحي كونهم امتدادا لجيل الرواد، وسيكون علامة مهمة في مسيرة المسرح الكويتي والعربي، متطرقا إلى تنظيم زيارات للوفود إلى معالم الكويت خلال وجودهم في المهرجان.

وتطرق عبدالرسول إلى دور اللجنة الفنية التي أجازت النصوص وتضم نخبة من المتخصصين في المسرح، ملمحا إلى أن معايير اختيار النصوص العربية جاءت منسجمة ومتطابقة وفق اللائحة، وأن هناك دورا للجنة المشاهدة لاحقا لكي تتوافق جميع العروض مع المواصفات والضوابط بالنسبة للجنة الفنية التي جرى تشكيلها، مبينا أن حفل الافتتاح سيشهد تتويج رائدة المسرح الخليجي الفنانة القديرة مريم الصالح، إضافة إلى نخبة من الشباب المسرحي العربي.

وأشار إلى مشاركة 11 وفدا من دول عربية و35 ضيفا من مختلف الشخصيات المسرحية والأكاديمية، مؤكدا أن جوائز المهرجان التي أقرتها الهيئة العامة للشباب تبلغ قيمتها 16 ألف دينار كويتي مقسمة على 13 جائزة بينها جائزة أفضل عرض مسرحي باسم الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

وأعلن عبدالرسول عن أسماء لجنة التحكيم برئاسة الفنان القدير محمد المنصور، وعضوية كل من د.سهى سالم من جمهورية العراق، غنام الغنام من الأردن، وطفة حمادي من لبنان، جاسم الغيب وأحلام حسن ود.عنبر وليد من الكويت.

المركز الإعلامي

لفت عبدالرسول إلى أن المهرجان سيطرح نشرة يومية بعنوان «مسرحنا عربي، كما يتضمن أنشطة متعددة بينها المركز الإعلامي في المهرجان، ويستضيف نخبة من الشخصيات المسرحية العربية من خلال استعراض تجاربهم، كاشفاً عن فعاليات المركز الإعلامي والتي تقام في فندق «فوربنتس»، حيث تقام الندوة الأولى الساعة الثانية عشرة وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا، وتتضمن مؤتمرات صحافية متعددة للمخرجين عبدالله البدر وأحمد العوضي من الكويت، والمخرجين د. مبارك المزعل وعلي العلي سيتحدثان عن «الورشة المسرحية العربية»، تجربة المسرح الشبابي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الفنان حمدي الميرغني من جمهورية مصر العربية، تجربة المسرح الشبابي بالمملكة العربية السعودية، تجربة المسرح الشبابي بدولة قطر، تجربة المسرح الشبابي بجمهورية السودان، تجربة المسرح الشبابي بجمهورية مصر العربية، الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله من دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربة المسرح الشبابي بجمهورية العراق، الأستاذ فهد رده من المملكة العربية السعودية.

وأضاف: الندوة الثانية تقام من الساعة الواحدة وحتى الواحدة والنصف ظهرا وتتضمن مؤتمرات صحافية متنوعة وهي للمخرج يوسف الحشاش والمؤلفة تغريد الداود، المخرج خالد جلال من جمهورية مصر العربية، تجربة المسرح الشبابي بالمملكة الأردنية الهاشمية، الفنان أحمد عفيف من دولة قطر، تجربة المسرح الشبابي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، المخرج خالد الرويعي من مملكة البحرين، تجربة المسرح الشبابي في سلطنة عمان، تجربة المسرح الشبابي في فلسطين، الفنان علاء قحطان من جمهورية العراق، تجربة المسرح الشبابي بالمملكة المغربية، سيرين قنوان من تونس.

وبين عبدالرسول ان المهرجان يشهد مشاركة عدة عروض محلية وعربية في منافسات المسابقة الرسمية للمهرجان وندوات تطبيقية تليها مباشرة، حيث يعرض يومان عمليان مسرحيان خلال فترتين، الفترة الأولى الساعة الخامسة والنصف مساء وتقدم على خشبة مسرح كيفان وتضم العروض «همس الكراسي» من دولة قطر، «شمعة أمل» من المملكة الأردنية الهاشمية، «مراكب الموت» من جمهورية السودان، «ليس إلا» من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عرض هامشي خارج المسابقة لفرقة المسرح الشعبي وهو «ثنائي القطب».

وتقام عروض الفترة الثانية بدءا من الساعة الثامنة والنصف مساء وتضم عروض «مروح على فلسطين»، عرض «الليل نسى نفسه» لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الجمهورية العراقية مسرحية «ون وي»، وتقدم سلطنة عمان عرض «لقمة عيش»، ومن جمهورية مصر العربية عرض «بينوكيو»، الجمهورية الإسلامية الموريتانية «أوراق تائهة»، المملكة المغربية عرض «سوالف الكاميرا»، الكويت عرض «ريا وسكينة».

الندوة الفكرية

من جهة أخرى قال مدير المهرجان علي عبدالصمد وحيدي ان فرقة مسرح الشباب ستقدم ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان مسرحية «ريا وسكينة»، متمنيا لهذا العرض النجاح وتحقيق الجوائز وتمثيل الكويت في الشكل المناسب الذي يليق في المسرح الكويتي، فيما تحدث وليد الانصاري فقال ان هناك 293 متطوعا ومتطوعة يعملون في كافة لجان المهرجان.