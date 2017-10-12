بيروت- بولين فاضل

النجمة كارول سماحة منشغلة هذه الفترة بتصوير فيلمها الأول «بالصدفة» الذي يجمعها بطولة بالممثل بديع أبو شقرا فيما تشارك الممثلة الشقراء باميلا الكيك في العمل إلى جانب نخبة من الأسماء.

وتصور مشاهد الفيلم، الذي كتبته كلوديا مرشليان ويخرجه باسم كريستو، حاليا في لبنان على أن ينطلق عرضه في الصالات أواخر العام الحالي، وتدور قصته حول الطبقية التي تعاني منها إحدى السيدات قبل أن تجد الحب الذي تبحث عنه.

ومن المقرر أن يضع الفنان مروان خوري أغنية الفيلم على أن تكون الموسيقى التصويرية في سياق العمل من توقيع الفنان ميشال فاضل.