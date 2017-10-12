مفرح الشمري

Mefrehs@

يقيم مركز جابر الأحمد الثقافي الثلاثاء المقبل ليلة غنائية خاصة للفنان الراحل عبدالله فضالة بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على وفاته، وذلك بمشاركة فرقة المركز التي أبدعت في ترجمة الرؤية المعاصرة لـ «مذكرات بحار» يقودها المايسترو د.محمد باقر وغناء الفنانين صلاح حمد خليفة وحمد العماري والفنانة شيماء الذين سيغنون أغاني خالدة لدى أهل الكويت والخليج مثل «طال هجر الحبايب» و«مسكين راعي الهوى» و«على خدي أحط إيدي» وغيرها الكثير من الأغاني التي حفرت اسمه في قلوب الكثير.

ليلة الراحل عبدالله فضالة الغنائية ستكون من إخراج القدير بدر محارب وهي بادرة يشكر عليها المسؤولون في مركز جابر الأحمد الثقافي الذين يريدون تذكير الجيل الحالي بإبداعات الزمن الجميل، ومن هؤلاء الراحل عبدالله فضالة الذي يعتبر فنانا كويتيا شاملا، كتب الكلمة ولحنها وغناها، حيث سطر الشعر بالعامية وبالفصحى، ولحن وغنى أكثر من 500 أغنية معظمها من أشعاره.