سماح جمال

كشفت إذاعة «نبض الكويت 88.8» النقاب عن الحلة الجديدة لبرنامج «سنا الكويت» وذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم مساء امس الأول في مقر الإذاعة بمجمع «360»، والبرنامج من تقديم الإعلامي سلمان النجادي، والإعلامية زينب بنت علي، ومن إعداد هاشم محمد وداوود النماس.

وتم خلال المؤتمر الصحافي استعراض الفقرات الجديدة التي سيتضمنها البرنامج، حيث اكد سلمان وزينب على الدور الذي قام به الفريق الأول من زملائهما الذين عملوا في البرنامج، وهو ما اعتبراه بمنزلة الأساس الذي اكملا عليه وانطلقا من خلاله بهذه الحلة الجديدة.

وشددا على الثقة والحرية اللامحدودة التي منحتهما اياها إدارة إذاعة «نبض الكويت 88.8» ليقدما كل ما لديهما على الهواء ولمدة ثلاث ساعات من السادسة والنصف وحتى التاسعة والنصف صباحا.

كما أشار النجادي وبنت علي إلى انهما انطلقا من الواقع المحلي الى جانب اطلاعهما على التجارب العربية والعالمية، حتى يقدما هذه التركيبة الصباحية المختلفة، التي يغلب عليها الطابع الكوميدي ولكن في نفس الوقت قد تأخذ منحنى اكثر جدية في حال تطلب الأمر ذلك.

ولفت النجادي إلى حرصه على متابعة الانتقادات والتعليقات التي توجه له بصورة شخصية أو لبرنامجه من خلال اطلاعه على التعليقات التي تكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معلنا عن احد الأدوار المجتمعية التي يقوم بها «سنا الكويت»، من خلال توفيرهم لفرصة التدريب لطالبة في جامعة الخليج فاطمة، وختم سلمان بالقول: «البيت بيتكم.. والتردد 88.8».ومن جهته تحدث الرئيس التنفيذي لإذاعة «نبض الكويت 88.8» الاعلامي طلال ثنيان الياقوت، قائلا: اكشف اليوم كذلك عن أربعة برامج سيبدأ بثها قريبا عبر أثيرنا، وهي برنامج «عزوتنا» تقديم طارق الدرباس مع الشيخ طلال فاخر كل يوم احد من الساعة 7 الى 9 مساء، وهو برنامج اجتماعي تنموي وموجه للشباب من خلال رسائل توجيهية وتربوية.

وأضاف الياقوت: الإعلامي صالح جرمن سيقدم برنامج «فكرة» وهو اجتماعي ويطرح مجموعة من الأسئلة حول قضية أو مشكلة، ومن ثم يفتح الباب للمستمعين ليشاركوا بآرائهم في القضية، وبعدها يتحدث المسؤول عن الحلول للمشكلة وكيفية التعامل معها.

وتابع: وستطل الإعلامية لينا في برنامج أسبوعي يتحدث عن جمال المرأة وكل ما يخصها من دور الأزياء وحوار مباشر معها الى جانب المداخلات الهاتفية.واستطرد: وسيكون هناك برنامج آخر سيبدأ في الاول من نوفمبر المقبل من الساعة 6 الى 7 مساء هو «The party book»، وسيكون استضافة للصالونات والعيادات التجميلية.

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»عن الحدث، قال الياقوت: انطلق برنامج «سنا الكويت» في 10/11/2016 ولكن سلمان النجادي انضم الينا في شهر يونيو الماضي، وأصبحت هناك فقرات جديدة يستمع لها الجمهور منذ فترة، ومن خلال هذا المؤتمر الصحافي عرفنا اكثر عن هذه الفقرات، وكذلك كانت فرصة جيدة لنلتقي مع شركات الدعاية والإعلان والصحافة فهذا النوع من التواصل اعتبره أمرا مهما وأساسيا.

وحول السبب الذي دفعه لتحويل طبيعة البرنامج الذي يتناوب على تقديمه مجموعة متنوعة من المذيعين إلى اختيار مذيعين فقط ليقدماه، رد: كان اعتقادنا في البداية عندما انطلق «سنا الكويت» ان تواجد مجموعة كبيرة من المذيعين الذين يتناوبون على تقديمه سيكون أمرا ايجابيا ولكننا وجدنا العكس، فالناس اختلط عليهم الأمر ومن الافضل ان يكون هناك تواجد لفريق واحد وثابت بناء على دراسة إعلانية من شركات الإعلان وما وجدناه من رأي الجمهور، ووجدنا ان يقدمه سلمان النجادي وزينب.

وأشاد الياقوت بالتفاهم بين سلمان وزينب، وقال: البرنامج حيوي جدا والتوافق بينهما جميل، كما انهما يحضران المواد التي يقدمانها على الهواء مبكرا، ويركزان على الجانب الإيجابي الذي يرغب المستمعون في سماعه صباحا.

ومن جهته، قال الإعلامي سلمان النجادي لـ «الأنباء»: وجودي حاليا ليس قصورا في الزملاء السابقين في «سنا الكويت»، ولكن أحببنا أن نقدم روحنا بناء على الأرضية التي قدمها زملاؤنا من قبلنا، ومدة البرنامج تسمح لنا بأن نغطي كافة الشرائح المجتمعية المختلفة في فترة الصباح، والبرنامج منوع من الثقافة، التوعية وغيرها، وهو بالنهاية برنامج «من الشارع والى الشارع» ولذا هو قائم على أسس إعلامية وأهمها التنوع، والتواجد في الاعلام بمعنى لأن التواجد بدون معنى ما له معنى.

وبدورها تحدثت الإعلامية زينب بنت علي لـ «الأنباء»، فقالت: لا يمكننا أن ننكر كل الجهد الذي قدمه زملاؤنا من قبلنا ونريد عمل نقلة في البرامج الصباحية، وهناك مجموعة منوعة من الفقرات التي يسهل حفظها وتطبيقها فيما بعد. وأكملت زينب: حتى فقرة الابراج التي يحب الجمهور الاستماع اليها مني ستكون موجودة، ولكن في نفس الوقت أريد التركيز في الامور التي تؤثر على الشخصية، وأنواع الشخصيات، ولغة الجسد وغيرها من المواضيع التي تجذب الجمهور، مؤكدة انها اكتشفت نفسها اكثر في البرامج الصباحية وتعرفت على شريحة جديدة من المستمعين.

فقرات «سنا الكويت» الجديدة

استعرض سلمان النجادي وزينب بنت علي، خلال المؤتمر الصحافي، أجزاء من الفقرات المسجلة والتي سيتم بثها في «سنا الكويت»، وهي:

- «شارع الصحافة» تتضمن اهم الأخبار وأبرز العناوين التي قد يحتاجها المواطن.

- «جونا اليوم» حالة الطقس وتكون مع عيسى رمضان.

- «فقرة المرور» تكون مباشرة على الهواء من الرائد عثمان الغريب.

- «من وراء الشاشة» تتناول كل ما يخص الفن «محليا، خليجيا، عربيا وعالميا»، وتركز على خفايا الوسط الفني والمعلومات.

- «تشامبنوز» تتحدث عن المواضيع الرياضية.

- «فخرنا» تتحدث عن النجوم الذين حققوا إنجازات سواء كانوا متواجدين حاليا أو في السابق.

- «شالطبخة» وصفات بسيطة تقدم بطريقة يومية مع «شيف» مختلف.

- «نبضك في سنا الكويت» فقرة طبية تقدم النصائح الطبية والرياضية التي يحتاج المستمع لمعرفتها مع د.بدر المهدي استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية.

- «بين سطرين» المختصة بالكتاب وتتحدث عن ابرز الكتب والكتاب.

- «اب يديد» وهي لعرض التطبيقات الجديدة على الهواتف الذكية الخاصة بتسويق الافكار والمشاريع التي تخدم المجتمع.

- «color bar» أقرب الى «بروفيل» يتحدث عن الفنانين وتجعل الجمهور يقترب اكثر منهم.

- «سالفتك اليوم» وتتحدث عن الابراج، ولكن من خلال التركيز على الجوانب الإيجابية بصورة اكبر.

- «جان مادريت» معلومات قصيرة تهتم بالاحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم في مجالات متنوعة.

- «حضرة ملوك» تتحدث عن بورصة أسعار سوق السمك، ومعلومات عن الحياة البحرية، وتنتهي بوجبة سمك يقدمها الحداق مالك الخياط.

- «skin care» تتحدث عن كل الامور التي تعنى بالاهتمام بالبشرة لكل أفراد الأسرة.

- «مكس الخميس» بداية عطلة نهاية الاسبوع ويكون النقلة من خلال طرح أغنيات منوعة.

- «سناء في سنى» وتقدمها الإعلامية البحرينية سناء السعد، وتعكس أواصر القرب بين الكويت ودول الخليج من النواحي الاجتماعية والعادات والتقاليد وغيرها من الأمور.

- «أسس» معلومات بسيطة وأساسية يحتاجها الرواد من الشباب الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة، بصورة يومية وفي اقل من 30 ثانية.

- «عمار» وتتحدث عن المعلومات حول المباني والمؤسسات الحديثة أو القديمة التي يستفيد منها المستمع.

- «حلو تعرف» تستعرض مجموعة من المعلومات التي قد تكون غائبة عن ذهن البعض ولكنهم يحتاجون اليها.

- «خذ عندك» تقدم مجموعة من المعلومات العلمية التي يتم تكويتها.