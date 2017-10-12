عن الحب والتمثيل والهوايات تحدثت الممثلة، ميس حمدان، في دردشة مع العربية.نت، أكدت خلالها أن قلبها لا يدق لرجل حالياً، وأنها لا تعيش قصة حب، كاشفة عن مواصفات الرجل الذي يجذبها.

فحمدان التي انتهت مؤخراً من تصوير "شيء من الماضي" آخر أعمالها، بمشاركة نخبة من الممثلين من عمان ودبي نذكر منهم د.حبيب غلوم وزوجته هيفا حسين وعبير المصري وعبير عيسى، أشارت إلى أن المسلسل المذكور سيعرض في رمضان المقبل.

وتجسد ميس في هذا العمل (الأردني الخليجي المشترك) دور فتاة مضطربة يتم إدخالها إلى المصحة، بسبب خطأ ارتكبته، فتتعرض هناك لشتى أنواع التعذيب وتصاب بهلوسات.

ولدى سؤالها عن الأعمال التي تعتز بها وتعتبرها محطة مهمة في مشوارها التمثيلي، ذكرت ميس مسلسل "أمير الليل" الذي حصلت بعده على جائزة الموريكس دور، متمنية أن يعرض عربياً وخليجياً.

كما ذكرت "عشق النساء"، و"طرف ثالث"، و"عمر وسلمى". وتحدثت عن الثنائيات التي نجحت فيها كما مع الممثل بيتر سمعان الذي تعتبره "صديقاً عزيزاً"، وتمنت أن تمثل إلى جانب كل ممثل ناجح كيوسف الخال وقصي الخولي.

وكشفت للعربية.نت أن هناك فكرة لتقديم برنامج جديد مع شقيقتيها دانا، لكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيلها، مشددة على أنها سعيدة بتجربتها في تقديم برنامج "سيستر سوب".

إلى ذلك، أسفت ميس لأنه لم يعرض عليها حتى اليوم عمل كوميدي لا في السينما ولا في التلفزيون، معتبرة أنها "حسرة في قلبها" بحسب قولها، لأنها تمتلك موهبة في التمثيل الكوميدي.

أما بعيداً عن التمثيل فلفتت الممثلة الفاتنة إلى أنها تمارس الرياضة، وتحب المطالعة والسفر.

كما كشفت أنها لا تعيش حالياً أي قصة حب، لكن يلفتها الرجل الناجح والخفيف الظل أما الأهم بنظرها فأن يكون هناك انسجام بينهما.