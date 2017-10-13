عبد الحميد الخطيب

كشف الفنان صادق بهبهاني عن خطة شركته «آرتست للإنتاج الفني» في الفترة المقبلة، وقال: قدمنا هذه السنة في موسم العيد عملا مسرحيا خاصا بالطفل بعنوان «جزيرة كيدزايريا» من تأليف خالد الخشان واخراج عبدالله البدر وبطولة حمد العماني وهيا عبدالسلام وليلى عبدالله وفؤاد علي ومجموعة من الفنانين الشباب، والعمل عبارة عن رسالة تربوية للطفل، واشرف على النص الكاتبة عواطف البدر، ونستعد لاستكمال العروض عبر جولة خليجية قادمة.

وعن جديده، قال بهبهاني في تصريح لـ«الأنباء»: كلفت قبل فترة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومسرح الخليج العربي بإخراج فيلم توثيقي عن حياة الكاتب الراحل محمد الرشود، وظهرت فيه مجموعة من الفنانين مثل عبدالرحمن العقل وداود حسين وانتصار الشراح وولد الديرة ومحمد العجيمي وطارق العلي وحسن البلام وآخرون ممن عاصروا المرحوم أبو صقر، وعرض في افتتاح مهرجان الكوميديا للمسرح.

وتابع: كما انتهيت من فيلم توثيقي لحفل المطرب الراحل عبدالله فضالة، بتكليف واختيار من مركز جابر الثقافي والمخرج بدر محارب، ويشارك فيه عدد من الذين عاصروا الراحل، على سبيل المثال المطرب الكبير شادي الخليج والإعلامي الكبير محمد السنعوسي وآخرون في مجال الأغنية الكويتية، مستدركا: وعلى صعيد إخراج الأفلام الروائية هناك نصان أعمل عليهما منذ سنتين ليتم اختيار واحد منهما للعمل فيه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف صادق: بطبعي أركز على أن يكون الفيلم الكويتي به فكرة ونصا، نحن من نصنعه ونبتكره لنقدم شيئا يليق بنا وبفننا السينمائي بعيدا عن بعض مما يقدمون أفلاما أفكارها مسروقة من الأفلام الأجنبية وغيرها، فهذا أمر معيب للأسف ويشوه صورتنا الفنية أمام العالم، لذلك أحرص على صنع الشيء الجيد لتقديمه في مجال السينما الذي عملت به منذ سنوات عبر أفلام روائية قصيرة شارك فيها أهم نجوم الكويت، وكان لها نصيب المشاركة في أهم المهرجانات العالمية السينمائية.

وعن المسرح، قال: أنا ابن المسرح وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت لي مشاركات في السنة الماضية كتمثيل ضمن عروض «لايف شو» التي عمل عليها محمد الحملي، عبر مسرحيتين مع زملائي الفنانين، وأنا أفضل وأحب التمثيل بالمسرح، لأنه يجعلني أنطلق أمام الجمهور، وأيضا مثلت بحفل تكريم عبدالحسين عبدالرضا بمسرحه في السالمية.

أما بخصوص الدراما التلفزيونية، فقال: هناك عدة نصوص أقرأها لتقديمها الى التلفزيونات لإنتاجها خلال المرحلة المقبلة، لكن لم يتم الاستقرار على نص، وقد كانت لي مشاركات درامية كثيرة سابقا وكان هدفي منها هو التمثيل مع الكبار من رواد الفن الكويتي، لأنه يشرفني أن يرتبط اسمي باسمهم، كما شاركت مع غيرهم، وكان آخر عمل درامي لي قبل سنتين بعنوان «مسكنك يوفي» وقد لاقى النجاح ولله الحمد، مستطردا: الفنانون الرواد أسسوا لنا الفن، وتربينا على أعمالهم، لذلك أحرص على المشاركة في أعمالهم، وهذا ليس قصورا بالشباب، لكن الكبار غير من حيث النصيحة والتشجيع الدائم لي والذي لا يأتيني إلا منهم.

وأردف بهبهاني: عرضت علي العديد من الأدوار خلال السنتين الماضيتين، لكنني رفضتها لعدم اقتناعي بها وبفكرة العمل، حيث إنها أصبحت «ماصخة» وتتشابه مع بعضها بعضا، لذلك اتجهت للإخراج السينمائي والتمثيل بالمسرح، مشيرا الى أن هناك كلاما مع أحد المخرجين للدراما بأن يكون في مسلسل خلال موسم رمضان المقبل، لكن الى الآن لم يحدد الأمر، وأكمل: ما يهمني هو الدور الجيد وليس الظهور من أجل الظهور والمادة.

وبسؤاله عن الدراما الإذاعية، أجاب: شاركت فقط في عملين لأجل الفنان الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا، فهو الأب الروحي لي والمعلم، حيث أسند لي دورا معه في مسلسل «سواها البخت» ومسلسل «أحلام الزرازير» الذي ألفه بنفسه، أما الأعمال الإذاعية الباقية فليس لي أي دخل فيها ولم أشارك بها، فقط اقتصرت مشاركاتي بالدراما الإذاعية مع الراحل بوعدنان، رحمه الله.