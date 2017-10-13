بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية، أقيم قبل أيام في مدينة الأقصر في مصر، ملتقى الشارقة للسرد، الذي نظمته دائرة الثقافة في الشارقة، تحت عنوان «القصة القصيرة ورهان التجديد»، والذي شارك فيه عدد كبير من النقاد وكتاب القصة في الوطن العربي.

وقد شاركت من الكويت د.سعداء الدعاس ضمن محور «القصة القصيرة والشبكة العنكبوتية، تواصل أم انقطاع».

وتناولت الدعاس في ورقتها العلاقة بين القصة القصيرة وشبكة الاتصالات عبر مستويين، النشر الإلكتروني من جهة، باعتباره وسيطا حيويا لنشر وتسويق المنجز الأدبي، والبناء القصصي من جهة أخرى، بما أن دور الانترنت لا ينحصر في وظيفته كوسيط لنقل المادة المكتوبة فحسب، بل يتجاوزها إلى ما هو أكثر أهمية عبر تشكيل أدوات الكاتب، والتأثير على مصادره الابداعية، وبالتالي تقنياته ولغته.

وقد تجسد ذلك بالتطبيق على العديد من القصص القصيرة المحلية والعربية، التي استفادت من العوالم الجديدة للانترنت سواء في تقنية الكتابة، أو تشكيل ملامح الشخصيات وبناء الحدث.