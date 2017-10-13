احمد الفضلي

يواصل الملحن عبدالله القعود استعداداته الخاصة بالتحضير لأوبريت الدولة، وهو العمل الذي يشرف عليه القعود في كل عام ويقام في قصر بيان بحضور صاحب السمو امير البلاد، حيث عقد القعود اجتماعا مع أمين عام سر اللجنة العليا للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد الصباح، وشهد الاجتماع مراجعة كافة الامور الخاصة بالاوبريت منها امور ادارية واخرى امور تتعلق بالاختيارات الخاصة بطاقم العمل.

ومن المنتظر ان ينتهي القعود في الايام المقبلة من وضع الاسماء المرشحة للمشاركة في العمل الذي على الارجح ان يشمل اكثر من 10 لوحات غنائية تم ترشيح عدد من النجوم للمشاركة بتنفيذها، على مستوى الملحنين والشعراء، منهم عبداللطيف البناي وساهر وأحمد الشرقاوي ومنصور الواوان، ومن الملحنين هناك اكثر من اسم مطروح مثل أحمد الحمدان وفهد الناصر وفهد الحداد واغلبها اسماء سبق ان شاركت في الاوبريتات الوطنية التي نفذت في الفترة الماضية.