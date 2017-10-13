تحدث المطرب فايز السعيد عن أصداء أغنيته الجديدة «أجي المغرب» التي طرحتها أخيرا، وقال: ردود الفعل كانت جيدة للغاية، إذ جاءتني مئات الرسائل والاتصالات التي هنأتني على الأغنية وأبدت إعجابها بها، وما أسعدني كثيرا، إعجاب الصحافة المغربية بهذه الأغنية وكتابتها عنها وإشادتها بها.

وتابع: هذه هي الأغنية الرابعة التي أقدمها للمغرب، فالأغنية الأولى كانت لمسعد العنزي، الشاعر الكويتي المعروف عنه كتابته اللهجة المغربية، وذلك لقربه من الفن المغربي، وكانت تجربة الأغنية الأولى ناجحة للغاية، ولهذا السبب كررت التجربة لأكثر من مرة بعد ذلك، حتى وصلت إلى الأغنية الرابعة، وأنا عاشق للفن والإيقاع المغربيين، واللهجة المغربية، لذلك عندما أجد فكرة لأغنية جديدة لا أتردد في تنفيذها على الفور.

وبسؤاله عن تجربته في التمثيل من خلال مسلسل «يا مالكا قلبي» وهل كانت ناجحة، أجاب: لدي تجربة واحدة في التمثيل، وكانت مع الفنانة شذى حسون، وهي لم تضف إلي، على الرغم من حب البعض لي في التمثيل وفي هذه التجربة، لكن لي رأي مختلف، من ناحية أخرى، حقق المسلسل نجاحا جيدا وأعجب الجمهور به، وقام بشرائه العديد من القنوات الفضائية، وتمت إعادة عرضه لأكثر من مرة، والى الوقت الحالي يعرض في إحدى القنوات بالإمارات، مستدركا: لا أشعر أنني أرغب في تكرار هذه التجربة مرة أخرى، فقد كانت تجربة صعبة للغاية، ووجدت أن هذا المجال بعيد تماما عن المجال الأساسي الذي أحبه وأعمل به.