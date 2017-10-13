أحمد الفضلي

يستعد شيخ المعلقين خالد الحربان لاستكمال علاجه في الخارج من خلال السفر إلى العاصمة الاسبانية مدريد، وذلك لعمل بعض الفحوصات والعودة الى الكويت.

وذكر الحربان انه انتهى من كل الإجراءات الخاصة بالسفر الى مدريد لاستكمال رحلة العلاج التي خضع لها في الفترة الماضية، حيث تنتظره جلسات علاج طبيعي في العاصمة الاسبانية وكذلك عمل بعض الفحوصات، نافيا خضوعه لجراحة في إسبانيا، حيث ستقتصر الأمور على عمل العلاج الطبيعي والفحوصات، مضيفا أن موعد سفره سيكون في مطلع ديسمبر المقبل.

وفيما يتعلق باعتزاله لمهنة التعليق التلفزيون، قال شيخ المعلقين لـ «الأنباء»: لن اعتزل عن العمل في مهنة التعليق على المباريات، وهي المهنة التي أعشقها منذ القدم وجعلتني محبوبا من قبل الجمهور الرياضي في الكويت وخارجها، مؤكدا انه مستمر بالعمل في هذه المهنة مهما بلغ من العمر.

وأضاف الحربان انه على استعداد للعودة للعمل مع تلفزيون الكويت كمعلق في أي وقت طلب منه ذلك ليخدم التلفزيون والرياضة الكويتية، موضحا انه يرى نفسه قادرا على العمل في مهنة التعليق.