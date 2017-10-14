دلال العياف

انتشرت صورة للنجمة فاطمة الصفي أثناء تصويرها لأحدث أعمالها الدرامية مسلسل «عزوتي»، وسببت الصورة الصدمة لجمهور الصفي، خاصة أنها مختلفة تماما عن آخر إطلالاتها السابقة والتي كانت في شهر رمضان الماضي خلال مسلسل «كان في كل زمان»، حيث بدت فاطمة في الصورة بوزن زائد للغاية، وبالرغم من محاولتها لإخفاء وزنها الزائد بارتداء قميص فضفاض من اللون الأزرق الفاتح، لكن ظهرت ملامح الوزن الزائد بشكل ملحوظ على وجهها.

وبالرغم من وزنها الزائد، إلا أن فاطمة أصرت على الظهور لجمهورها بلوك جديد خلال أحداث المسلسل الذي تقوم بتصويره حاليا، حيث غيرت لون شعرها إلى الأشقر، واعتمدت العدسات الملونة باللون الأزرق الفاتح.

وأعجب جمهور الصفي باللوك الجديد، لكنه وجه لها العديد من النصائح لتعود إلى وزنها السابق، وأن تهتم برشاقتها كما عودتهم من قبل، ملمحين بأن هذا الوزن الزائد أعطى لها عمرا أكبر من عمرها.

ويشارك في بطولة مسلسل «عزوتي» بجانب فاطمة الصفي، كل من: إلهام الفضالة، خالد أمين، فرح الصراف، حلا، وآخرين، والعمل من تأليف مريم القلاف وإخراج مناف عبدال.