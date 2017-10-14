سماح جمال

أكد الإعلامي خالد الأنصاري لـ «الأنباء» ان برنامج «ديوانية الياقوت والأنصاري» الذي يبث عبر اثير اذاعة «88.8 نبض الكويت» محافظا على خطه الاجتماعي في تناول كل ما يهم المواطنين او حتى المقيمين، وأكمل قائلا: ما نقوم به هو إيصال اصوات الناس في الشارع، وذلك ايمانا منا بأهمية ان نكون حلقة الوصل بينهم وبين المسؤولين وأصحاب القرار، وهذا ما اثبتته الفترة الماضية تحديدا نظرا للقضايا التي تناولناها. مع العلم اننا في بداية انطلاقتنا بالبرنامج كنا نرغب في اطفاء صبغة من الكوميديا عليه، ولكن لا يمكن ان نجعل المحتوى الذي نقدمه بعيدا عن الواقع الذي نعيشه.

ولفت الأنصاري الى ان هناك فكرة حاليا يتم تداولها حول زيادة وقت برنامج «ديوانية الياقوت والأنصاري». وأكمل موضحا: حاليا نعتبر اطول برنامج على الهواء ولكننا نشعر باننا نريد ان نطرح مواضيع اكثر لا يسعفنا الوقت لطرحها، ومن ناحية اخرى هناك مطالبة من المستمعين لنا وخاصة موظفي القطاع الخاص، هي التي قد تدفعنا فعليا الى زيادة وقت البرنامج، خصوصا ان اطول مشوار في طرق الكويت في هذه الأيام يصل الى 40 دقيقة، وبالتالي لو طبقنا هذه الفكرة سنكون شملنا شريحة أولياء الأمور الذين يذهبون لأخذ أولادهم من المدارس، وشريحة المدرسين والمدرسات، وشريحة الموظفين في القطاع الحكومي، ومن ثم شريحة القطاع الخاص.

وكشف الإعلامي خالد الأنصاري لـ«الأنباء» ان برنامج «ديوانية الياقوت والأنصاري» ستبث طوال الأسبوع القادم بدءا من حلقة يوم الاحد من «بوكيت» في تايلند، وحضرنا الكثير من المفاجأة التي ستظهر على الهواء وستكون ذات طابع كوميدي، خصوصا اننا نفكر في تصوير احدى الحلقات «واحنا راكبين فيل».