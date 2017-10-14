بشار جاسم

يواصل بشكل يومي الفنان المميز سعود بوعبيد بروفات لمسرحية حفل افتتاح مهرجان مسرح الشباب العربي، حيث يقدم العديد من الشخصيات بالعرض نفسه.

وفي تصريح لـ «الأنباء» يقول: أقوم حاليا ببروفات يومية ومكثفة للمشاركة في افتتاح مهرجان مسرح الشباب العربي وهي من اخراج يوسف الحشاش وتأليف تغريد الداود وتمثيل يعقوب عبدالله، نصار النصار، عبدالمحسن العمر علي كاكولي، ابراهيم الشيخلي، روان مهدي، عبدالله بلوشي، سعود بوعبيد ونخبة من الشباب، وسيكون الافتتاح في 15 الجاري على مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

أما عن دوره فيقول: دوري في مسرحية حفل الافتتاح قيامي بشخصيتين، شخصية موظف اجازة النصوص في زمن قديم ومثال الموظف السيئ الذي يمنع النصوص من الإجازة، والشخصية الثانية الشاب الذي يريد ان يصبح ممثلا ولكن ليست لديه الخبرة الكافية ليخوض التجربة ويلتقى بفنان وكاتب كبير ويعبر له بكل عفوية ماذا يريد ان يصبح فيأخذ بيده ويعلمه بقالب كوميدي خفيف.

أما عن جديده في الدراما فيقول: اتجهز لخوض تجربتي الثالثة في الدراما التلفزيونية وهو عمل كبير مع نخبة من النجوم وسأعلن عنها بالوقت المناسب.

الجدير بالذكر ان سعود بوعبيد قد تميز مؤخرا ولفت الانظار من خلال دوره وأدائه التلقائي في مسلسل «ذكريات لا تموت» وشكل دويتو ناجحا مع الفنانة روان المهدي ولفت انظار المخرجين إليه.