مفرح الشمري

Mefrehs@

يواصل مركز جابر الاحمد الثقافي «دار الاوبرا الكويتية» تقديم اجندته الفنية والثقافية للجماهير لموسمه الجديد فبعد ان قدم اوبريت «مذكرات بحار» بحلة جديدة وبعد «كلثوميات» و«حديث الاثنين» مع الفنان الكبير شادي الخليج، نظم امس الاول حفلا غنائيا على خشبة المسرح الوطني المطرب اللبناني راغب علامة وذلك بحضور جماهيري اكتظت به مقاعد المسرح الوطني وسط تنظيم جيد من العاملين في مركز جابر الاحمد الثقافي.

المطرب القدير راغب علامة ليس غريبا على الجمهور الكويتي الذي قدم له العديد من الحفلات الغنائية من خلال مهرجان هلا فبراير او ليالي فبراير او حتى في المناسبات الخاصة ولكن حفلته امس الاول كانت مختلفة لانها في تحفة معمارية لا مثيل لها في الشرق الاوسط لذلك كان «بوخالد» حريصا على تقديم افضل ما غنى طيلة مشواره الغنائي المميز والمليء بالانجازات.

الجمهور الغفير استقبل راغب علامة وفرقته الموسيقية بحفاوة كبيرة، ليبدأ وصلته بأغنية «يا غايب»، ثم عبر عن عشقه للكويت بكلمات جميلة واصفا اياها بأنها منارة الحب والأمان والسلام، ليهديها اغنية «حبيبك انا» بمشاركة طفلة حملت بيديها علمي الكويت ولبنان في لوحة جميلة ميزتها مشاركة الجماهير بترديد كلمات هذه الاغنية، ومن ثم قدم السوبر ستار راغب الأغنية الخليجية من خلال اغنية المطرب الكبير ابوبكر سالم وهي «سر حبي فيك غامض» التي تفاعل معها الجمهور بشكل لا يوصف.

بعد سيطرة السوبر ستار راغب علامة على «جو» الحفلة والجمهور قدم وصلة غنائية جميلة عبارة عن مكس لقديمه وجديده فغنى «انا قلبي ذاب»، «اسف حبيبتي»، «ياريت»، «قلبي عشقها» ليختم وصلته بأغنية «الحب الكبير» وسط تصفيق كبير من عشاق صوته.