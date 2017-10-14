خلود أبوالمجد

تطلق حديقة الشهيد وأكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» مهرجان السلام في الثامنة مساء السبت على المسرح المكشوف في الحديقة ويستمر حتى الاثنين 23 الجاري.

ويقدم المهرجان مجموعة من الحفلات والعروض الغنائية التراثية العربية والعالمية والمحلية، حيث تلتقي مختلف الحضارات والإبداعات.

تفتتح الحفلات الفنانة هند حامد مساء السبت وهي مغنية، ممثلة ومؤدية صوتية أردنية، اكتشفت صوتها وقدرتها على الأداء الغنائي من خلال رواية القصص والغناء للأطفال، شاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات في الأردن والخارج.

تليها فرقة ابن عربي في 19 أكتوبر وهي فرقة عربية للإنشاد الصوفي تأسست عام 1988 في طنجة في المغرب، تحاول إعادة إحياء الألحان التاريخية المعروفة.

وسيكون الجمهور على موعد مع الفنان سلمان العماري في 21 أكتوبر بمشاركة المنشد إيهاب يونس من مصر، فكن مستعدا للسفر مع فنان عاشق لفن الصوت والفلكلور الكويتي والفنون البحرية.

أما مسك الختام فسيكون مع الفنانة آمال مثلوثي في 23 أكتوبر بمصاحبة نخبة من عازفي العالم، ولدت المثلوثي في تونس، وانتقلت إلى باريس منذ سنوات وتأثرت الفنانة منذ الصغر بأغاني مارسيل خليفة والشيخ إمام وفيروز وثقافات موسيقية مختلفة، كالفرنسية واليابانية.

وأكد يوسف البعيجان مدير عام حديقة الشهيد أن الحفلات الأربع ستكون مجانية على المسرح المكشوف في الثامنة مساء ويشترط الحجز مسبقا على الرابط المتاح في موقع أكاديمية «لابا» www.lapa.loyac.org

وختم البعيجان تصريحه بالقول: انتقينا للمهرجان الأصوات التي ارتبط اسمها بالمحبة والسلام والتي تميزت بقدرتها على إضفاء أجواء العذوبة والتجلي والارتقاء، لتأكيد دور الكويت الإنساني الرائد في نشر قيم المحبة والسلام والرخاء وهو ما يتفق مع رؤية مؤسسة لوياك.